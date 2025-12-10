Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    10 Dec 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 9:14 AM IST

    അടിപതറി കുവൈത്ത്; യു.എ.ഇ ക്വാർട്ടറിലേക്ക്

    അടിപതറി കുവൈത്ത്; യു.എ.ഇ ക്വാർട്ടറിലേക്ക്
    ദോ​ഹ: ര​ണ്ടു മി​നി​റ്റി​ന്റെ ഇ​ട​വേ​ള​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ഗോ​ളു​ക​ൾ, യ​ഹ് യ ​അ​ൽ​ഗ​സ്സാ​നി​യു​ടെ ഇ​ര​ട്ട ഗോ​ളി​ന്റെ മി​ക​വി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ ജ​യ​ത്തോ​ടെ (3-1) യു.​എ.​ഇ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​റ​പ്പാ​ക്കി. യു.​എ.​ഇ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ക​ളി​യി​ലു​ട​നീ​ളം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത​ത്. 16ാം മി​നിറ്റി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ദെ​ഫി​റി​ക്കെ​തി​രെ ഫൗ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ യു.​എ.​ഇ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ യ​ഹ് യ ​അ​ൽ​ഗ​സ്സാ​നി ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി വ​ല​കു​ലു​ക്കി. മി​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ യ​ഹ് യ ​അ​ൽ​ഗ​സ്സാ​നി ത​ന്നെ വീ​ണ്ടും ഗോ​ൾ നേ​ടി. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന്റെ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​യ കു​വൈ​ത്ത് പ​താ​റാ​തെ ക​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ, ഗോ​ൾ നേ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    ര​ണ്ടാം പാ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ, കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ​ന​സി റെ​ഡ് കാ​ർ​ഡ് ല​ഭി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​യി. അ​തേ​സ​മ​യം 59ാം മി​നി​റ്റി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ഹാ​ജ​രി ഒ​രു ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി​യ​തോ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ ആ​വേ​ശ​മു​യ​ർ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ധി​കം നീ​ളും​മു​ന്നേ നി​ക്കോ​ളാ​സ് ജിം​നെ​സ് യു.​എ.​ഇ​ക്കു​വേ​ണ്ടി വീ​ണ്ടും ഗോ​ൾ നേ​ടി, ലീ​ഡ് ഉ​യ​ർ​ത്തി വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ മാ​ധു​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ ഗോ​ളി​നാ​യി കു​വൈ​ത്ത് നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് മോ​അ​ത്ത് അ​ൽ​ദാ​ഫി​രി, നാ​സ​ർ അ​ൽ ഫ​ല​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യി​ല്ല. ഒ​രോ ജ​യ​വും തോ​ൽ​വി​യും സ​മ​നി​ല​യും നേ​ടി നാ​ലു പോ​യ​ന്റു​മാ​യി ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ യോ​ഗ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfUAEKuwaitquarterfinals
    News Summary - Kuwait beats UAE; advances to quarterfinals
