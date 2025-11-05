Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകു​ങ്ഫു ബ്ലാ​ക്ക്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 6:49 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 6:49 AM IST

    കു​ങ്ഫു ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    കു​ങ്ഫു ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി കു​ങ്ഫു ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മെമന്റോ​യും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ദോഹ: യു​നൈ​റ്റ​ഡ് മാ​ർ​ഷ്യ​ൽ ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഖ​ത്ത​ർ കു​ങ്ഫു ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി. യു.​എം.​എ.​ഐ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​റും ഫൗ​ണ്ട​റു​മാ​യ സി​ഫു ഡോ. ​സി.​പി. ആ​രി​ഫ് മാ​സ്റ്റ​ർ പാ​ലാ​ഴി, യു.​എം.​എ.​ഐ. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷി​ഹാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് കെ. ​മ​ണ്ണോ​ളി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റി​ൽ 56 പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ്രേ​ഡി​ങ് ടെ​സ്റ്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും മെ​മ​ന്റോ​യും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​റും ഫൗ​ണ്ട​റു​മാ​യ സി​ഫു ഡോ. ​ആ​രി​ഫ് സി.​പി. പാ​ലാ​ഴി കൈ​മാ​റി. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ റി​ഹാം ഫാ​ത്തി​മ ന​സിം (ഇ​ന്ത്യ), നെ​സ്‌​ലെ​യ്‌ ബി​ന്ഗ​നോ​ൻ യെ​വി​ടെ (ബെ​നി​ൻ, വെ​സ്റ്റ് ആ​ഫ്രി​ക്ക), ഹ​ൻ​ഫ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ഐ​ലീ​ൻ മ​രി​യ ജി​ൽ​സ​ൺ (ഇ​ന്ത്യ) എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kung fugulfblack belt
    News Summary - Kung Fu Black Belt Grading Test
    Similar News
    Next Story
    X