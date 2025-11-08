Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    8 Nov 2025 10:36 AM IST
    8 Nov 2025 10:36 AM IST

    കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5; ടീം ​ന്യൂ​ബ​സാ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5; ടീം ​ന്യൂ​ബ​സാ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5 ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ടീം ​ന്യൂ​ബ​സാ​ർ ട്രോ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​ട​ത്തി​യ കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5 ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടീം ​ന്യൂ ബ​സാ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ. തു​മാ​മ​യി​ലെ ക്രീ​ക്ക് ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ബ്ലൂ ​വെ​യി​ൽ​സി​നെ 10 വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്‌​സ്‌ മൂ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​വും ദോ​ഹ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​സീ​രീ​സ് ആ​യി ആ​ഷി​ഖ് ന്യൂ ​ബ​സാ​റി​നെ​യും ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ബാ​റ്റ്‌​സ്മാ​നാ​യി ആ​ബി​ദ് ന്യൂ ​ബ​സാ​റി​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ബൗ​ള​ർ ആ​ഷി​ഫും കീ​പ്പ​ർ ജ​ലാ​ലു​മാ​ണ്.

    വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശി​ഹാ​ബ് ഷെ​ബു, ഫൈ​സ​ൽ (സൂ​പ്പ​ർ കി​ങ്‌​സ്), ഫാ​സി​ൽ (ബ്ലൂ ​വെ​യി​ൽ​സ്‌), ആ​ഷി​ഫ് (ന്യൂ ​ബ​സാ​ർ), ഷ​ബീ​ൽ എ.​വി. (ബ്ലൂ ​വെ​യി​ൽ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് ആ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ ടി.​കെ. ഹ​സ്സ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ, നാ​സ​ർ പി.​എ, ജ​ലീ​ൽ എ.​വി, സ​ക്കീ​ർ വി.​പി, ബു​ക്കാ​ർ, ഷാ​ജി എ.​വി, അ​ഫ്സ​ൽ ക​രീം, പ്ര​ഗി​ൻ, എ.​വി. കാ​ദ​ർ, ന​ജീ​ബ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഫൈ​സ​ൽ അ​ലി, സ​ലിം കെ.​വി, റു​ബീ​ഷ്, സ്മി​ജ​ൻ ബാ​ബു, ക​ബീ​ർ, ഷാ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ര​ണ്ടു മാ​സം നീ​ളു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ടം​വ​ലി, കാ​രം​സ്, ചെ​സ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും.

    X