Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    28 Nov 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:40 PM IST

    കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5 സ​മാ​പ​നം; ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​ന് കി​രീ​ടം

    കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5 സ​മാ​പ​നം; ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​ന് കി​രീ​ടം
    കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5 ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​ന് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട് ജ​ന​കീ​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യ കെ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 5ന് ​ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ​മാ​പ​നം. ടെ​സ്ല ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രൂ​പ് മു​ഖ്യ​സ്പോ​ൺ​സ​റാ​യി അ​ൽ ഹു​സൈ​നി എ​ന്റ​ർ​പ്രൈ​സ​സ് റോ​ളി​ങ് ട്രോ​ഫി​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ശ​ക്ത​രാ​യ റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി ടീ​മി​ന്റെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ച്ചും ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ കോ​ച്ചു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‌​ലം എം.​വൈ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ളി​ക്കാ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച പ്ര​ഥ​മി​ക ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗ്രൂ​പ് പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ കി​ങ്സ് കൂ​റ്റ​നാ​ട് ചു​ങ്ക​ത്തി​നൊ​പ്പം ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഫെ​യ​ർ​പ്ലേ പോ​യ​ന്റി​ലെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യി​ൽ ര​ണ്ടു​ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട ക​ളി​യി​ൽ 5-4ന് ​ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​ന്റെ ജാ​സി​ർ ന്യൂ ​ബ​സാ​ർ 'പ്ലെ​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​ഫൈ​ന​ൽ' പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി. കി​ങ്സ് കൂ​റ്റ​നാ​ടി​ന്റെ ഹു​സൈ​ൻ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യ​പ്പോ​ൾ, ചു​ങ്കം ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​ന്റെ രാ​ഗേ​ഷ് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ താ​ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ൽ​നി​ന്നും മു​സ്ത​ഫ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ താ​ര​ത്തി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ, അ​തേ ടീ​മി​ലെ ഷാ​ജി മു​റൂ​ർ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ പ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പി​നും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ നേ​ടി​യ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ഷ​മീ​ർ ടി.​കെ, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ​റ​ഫ് പി., ​എ. നാ​സ​ർ, സ​ക്കീ​ർ വി.​പി., സ​ലിം കെ.​വി., മു​നീ​ർ സു​ലൈ​മാ​ൻ, പ്ര​ഗി​ൻ, ഷാ​ജി എ.​വി., സ്മി​ജ​ൻ, ക​ബീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ജ​ലീ​ൽ എ.​വി., അ​ന​സ് വാ​വ​നൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ വ​ട്ടേ​നാ​ട്, ബു​ക്കാ​ർ, സു​ധാ​ക​ര​ൻ, ന​വാ​സ്, രാ​ഗേ​ഷ്, അ​റ​ഫാ​ത്ത്, ഷ​മീ​ർ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, അ​ഫ്സ​ൽ ക​രീം, അ​ൻ​സാ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ, മാ​മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

