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    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 2:44 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 2:44 PM IST

    കെ.പി.എ.ക്യു ഖത്തർ ഓപൺ കാരംസ് ടൂർണമെന്റ്

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    കെ.പി.എ.ക്യു ഖത്തർ ഓപൺ കാരംസ് ടൂർണമെന്റ്
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    കെ.പി.എ.ക്യു ഖത്തർ ഓപൺ കാരംസ് ടൂർണമെന്റ് വിജയികൾ

    ദോഹ: കോഴിക്കോട് ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഖത്തർ ( കെ.പി.എ.ക്യു) സംഘടിപ്പിച്ച ‘കെ.പി.എ.ക്യു ഖത്തർ ഓപൺ കാരംസ് ടൂർണമെന്റ് 2026’ നുഐജയിലെ ലാസ ഹാളിൽ ആവേശകരമായി സമാപിച്ചു. ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മുതൽ ആരംഭിച്ച ടൂർണമെന്റിൽ ഖത്തറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തു.

    ഡബിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽഅബ്ദുൽ സലാം യു.പി - ഇബ്രാഹിം സഖ്യം ചാമ്പ്യന്മാരായി. റാഷിദ് ഖാൻ - ഓംകാർ സഖ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനവും അഹമ്മദ് മുല്ല - യാക്കൂബ് സഖ്യം മൂന്നാം സ്ഥാനവും ഇസ്മായിൽ - ഹാദി സഖ്യം നാലാം സ്ഥാനവും നേടി.

    പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ കോഴിക്കോട്, ടൂർണമെന്റ് കൺവീനർ അബ്ദുൽ റഹീം എന്നിവർ ക്യാഷ് പ്രൈസുകളും ട്രോഫികളും വിതരണം ചെയ്തു. കായികമത്സരങ്ങളിലൂടെ സൗഹൃദവും കൂട്ടായ്മയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കെ.പി.എ.ക്യു ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

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    TAGS:gulf madhyamamwinnersqatar​KPAQCarrom Tournament
    News Summary - KPAQ Qatar Open Carrom Tournament Winners
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