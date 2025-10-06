Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    date_range 6 Oct 2025 11:32 AM IST
    date_range 6 Oct 2025 11:32 AM IST

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര റീ​ട്ടെ​യി​ൽ വ്യാ​പാ​ര ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും രു​ചി​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഗോ​ത​മ്പ്, അ​രി, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, തേ​ൻ, ച​ക്ക, ത​ണ്ണി​മ​ത്ത​ൻ, ബ​ദാം, സ്ട്രോ​ബെ​റി, ഇ​ള​നീ​ർ, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, മ​സാ​ല, സ്പെ​ഷ​ൽ ഹ​ൽ​വ, മാ​മ്പ​ഴം, പ​ഴം, നെ​യ്യ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ​ത​രം ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള രു​ചി​യൂ​റും ഹ​ൽ​വ​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം 12ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടു​ക​ളും ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും ഹ​ൽ​വ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:grand mall hypermarketQatar NewsHalwa FestKozhikode
    News Summary - Kozhikode Halwa Fest begins at Grand Mall Hypermarket
