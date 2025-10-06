ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചുtext_fields
ദോഹ: രാജ്യത്തെ മുൻനിര റീട്ടെയിൽ വ്യാപാര ശൃംഖലയായ ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഔട്ട്ലറ്റുകളിലും കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു.
കോഴിക്കോടിന്റെ സംസ്കാരവും രുചിഭേദങ്ങളും വിളിച്ചോതുന്ന ഹൽവ ഫെസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ 12 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഗോതമ്പ്, അരി, പച്ചമുളക്, തേൻ, ചക്ക, തണ്ണിമത്തൻ, ബദാം, സ്ട്രോബെറി, ഇളനീർ, പൈനാപ്പിൾ, മസാല, സ്പെഷൽ ഹൽവ, മാമ്പഴം, പഴം, നെയ്യ് തുടങ്ങിയ വിവിധതരം ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രുചിയൂറും ഹൽവകളാണ് ഇത്തവണ ഹൽവ ഫെസ്റ്റിവലിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം 12ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾക്കായി ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളെയും ഹൽവ ഫെസ്റ്റിവലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ഗ്രാൻഡ് മാൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
