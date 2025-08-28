Begin typing your search above and press return to search.
    ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ൻ​കാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു

    qatar incas
    ദോ​ഹ: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മ​ട​ങ്ങ​വേ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ ക്രി​മി​ന​ലു​ക​ൾ ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​യു​ടെ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് അ​സ​ഭ്യം പ​റ​യു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത് പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ൻ​കാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​പി​യു​ടെ ജ​ന​പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ വി​റ​ളി​പൂ​ണ്ട സി.​പി.​എം, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യെ തെ​രു​വി​ലി​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ന​ട​പ​ടി കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ ഒ​ന്നും പ​റ​യാ​നി​ല്ലാ​തെ ഇ​ളി​ഭ്യ​രാ​യ സി.​പി.​എം ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കെ​തി​രെ ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​രം കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ കേ​ര​ള പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ൻ​കാ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​രേ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി വാ​ണി​മേ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഹ​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf Newsqatar incasQatar NewsKozhikode District Committee
