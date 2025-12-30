Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Dec 2025 11:51 AM IST
    30 Dec 2025 11:51 AM IST

    കോ​ഡാ​ക്ക വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം 'ഓ​ർ​മ​ച്ചെ​പ്പ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കോ​ഡാ​ക്ക വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ർ​മ​ച്ചെ​പ്പ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കോഡാക്ക സംഘടിപ്പിച്ച വാർഷികാഘോഷം ‘ഓർമ്മച്ചെപ്പ്’ പരിപാടിയിൽ നിന്ന്

    ദോ​ഹ: കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ലാ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കോ​ഡാ​ക്ക) 19ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ർ​മ്മ​ച്ചെ​പ്പ്’ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ഡാ​ക്ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഫ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രീ​ഷ് പാ​ണ്ഡെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കേ​കൂ​റ്റ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ജോ​സ​ഫ്, സി​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. പ​ഴ​യ മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും സം​ഗീ​ത​വും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ഓ​ർ​മ്മ​ച്ചെ​പ്പ്’ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ -സം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ഹീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ല​ബ്ബ, സി​മി ച​ന്ദ്ര​ൻ, ര​ഞ്ജു അ​നൂ​പ്, മ​ഞ്ചു മ​നോ​ജ്, മ​റ്റ് കോ​ഡാ​ക്കാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

