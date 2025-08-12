Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 1:39 PM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ‘ഹ​രി​ത​മ​യം’

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ‘ഹ​രി​ത​മ​യം’
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഹ​രി​ത​മ​യം’ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ദോ​ഹ​യി​ലെ യ​മാ​മ കോം​പ്ല​ക്സ് അ​ത്ലെ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ‘ഹ​രി​ത​മ​യം’ പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്നേ​ഹ​വും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​മു​ള്ള പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വ​ള​ർ​ന്നു വ​രേ​ണ്ട​ത് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തു​പോ​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് ആ​ധു​നി​ക നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പു​തു​ത​ല​മു​റ​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ന്നോ​ട്ട് വ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എ​സ്.​എ.​എം ബ​ഷീ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലിം നാ​ല​ക​ത്ത്, കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ഹം​സ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​തീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ബീ​ൽ ന​ന്തി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​രീ​ഫ് മേ​മു​ണ്ട മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഫൈ​സ​ൽ കേ​ളോ​ത്ത്, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ണി​മേ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം മു​സ്ത​ഫ എ​ല​ത്തൂ​ർ, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ജീ​ബ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ, റൂ​ബി​നാ​സ് കോ​ട്ടേ​ട​ത്ത്, മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ കെ.​വി., മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി മു​ഫീ​ദ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എം.​പി, ഷു​ക്കൂ​ർ സി.​പി, റാ​ഷി​ദ് മാ​ടാ​ക്ക​ര, മു​സ്ത​ഫ മാ​ടാ​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യ പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന് നി​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ഹാ​ര സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മാ​ടാ​ക്ക​ര പൊ​ന്നാ​ട​യു​മ​ണി​യി​ച്ചു. മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ന് പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ൽ​കു​ന്ന ഉ​പ​ഹാ​രം ഗ​ഫൂ​ർ പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി​യും റ​ഫീ​ഖ് പി.​സി​യും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. നി​സാ​ർ തൗ​ഫീ​ഖ് പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു.

    പ​യ്യോ​ളി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തും നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​പാ​ട് പേ​ർ​ക്ക് അ​ത്താ​ണി​യാ​യി​ക്കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ വി.​കെ. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​സി. റ​ഫീ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൻ​സാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKMCC qatarPayoli Municipal Committee
    News Summary - KMCC Qatar Payyoli Municipal Committee ‘Green’
    Similar News
    Next Story
    X