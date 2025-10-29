Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 29 Oct 2025 10:12 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 10:12 AM IST

    കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ -ഖ​ത്ത​ർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം

    കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ -ഖ​ത്ത​ർ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം
    കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ-​ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ താ​ന്ന്യം ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര പ്ര​വാ​സി സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ-​ഖ​ത്ത​ർ’ മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഹി​ലാ​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അ​റു​പ​തോ​ളം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വാ​ർ​ഷി​ക സം​ഗ​മം ഡോ. ​ഫ​സീ​ഹ അ​ഷ്‌​ക​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹി​ജാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷെ​റി​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സീ​നി​യ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ പി.​എം, പ്ര​കാ​ശ്, ഷ​ജീ​ർ, മോ​ഹ​ന​ൻ, അ​ജി​മോ​ൻ, യൂ​ന​സ്, യ​ഹ്‌​യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഗാ​യ​ക​രാ​യ മു​ഹ്‌​സി​ൻ ത​ളി​ക്കു​ളം, ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് സു​റു​മ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഗാ​യ​ക​രാ​യ മു​ര​ളി, സ​വാ​ദ്, ഷാ​ഫി ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച എ​ല്ലാ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്നേ​ഹ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

