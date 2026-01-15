Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ആ​കാ​ശ​ച്ചെ​രു​വി​ലെ പ​ട്ടം മേ​ള;​ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ

    ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ മേ​ള നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും
    ആ​കാ​ശ​ച്ചെ​രു​വി​ലെ പ​ട്ടം മേ​ള;​ ഖ​ത്ത​ർ കൈ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ 'ഖ​ത്ത​ർ കൈ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്' ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം. ദോ​ഹ​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഭീ​മ​ൻ പ​ട്ടം പ​റ​ത്ത​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ളൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് നാ​ലാ​മ​ത് കൈ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 20 പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ പ​ട്ടം പ​റ​ത്ത​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കു​ടും​ബ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യ​മാ​കും ഇ​വ​ർ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ മേ​ള നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​ട്ടം നി​ർ​മാ​ണ വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ട്ടം ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി, കി​ഡ്‌​സ് സോ​ണു​ക​ൾ, പ്ലേ ​ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​ൻ ക​ലാ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​ർ​ണി​വ​ൽ പ​രേ​ഡു​ക​ൾ, സ്റ്റേ​ജ് ഷോ​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ഫു​ഡ് കോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും വേ​ദി​ക്ക​രി​കി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ൻ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ മേ​ള​യി​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

