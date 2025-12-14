Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 11:55 AM IST

    ഖി​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; തൃ​ശൂ​ർ -മ​ല​പ്പു​റം ഫൈ​ന​ൽ

    ഖി​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; തൃ​ശൂ​ർ -മ​ല​പ്പു​റം ഫൈ​ന​ൽ
    ഖി​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് തൃ​ശൂ​ർ -കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖി​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി തൃ​ശൂ​ർ. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ക​ളി​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ 14ാം മി​നി​റ്റി​ൽ 24ാം ന​മ്പ​ർ താ​രം ജോ​ൺ ആ​ന്റോ നേ​ടി​യ ഗോ​ളി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ളി തീ​രാ​ൻ മൂ​ന്നു മി​നി​റ്റ് ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​നു വേ​ണ്ടി അ​വ​രു​ടെ 16 ാം ന​മ്പ​ർ താ​രം മു​സ​മ്മി​ൽ ഗോ​ൾ മ​ട​ക്കി​യ​തോ​ടെ സ​മ​നി​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന ക​ളി എ​ക്സ്ട്രാ ടൈ​മി​ലും ഗോ​ൾ അ​ടി​ക്കാ​തെ പി​രി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ 4-2ന് ​തൃ​ശൂ​ർ ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ ജോ​ൺ ആ​ന്റോ ആ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം.

    അ​തേ​സ​മ​യം ര​ണ്ടാ​മ​ത് ന​ട​ന്ന സെ​മി​യി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​ൾ എ​ഫ്.​സി മ​ല​പ്പു​റം ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ന​വാ​ഫാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്.

    19ന് ​അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​വും-​തൃ​ശൂ​രും നേ​ർ​ക്കു​നേ​ർ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    TAGS:KIFFsupercupThrissurMalappuram
    News Summary - kiff Super Cup; Thrissur-Malappuram final
