Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    14 Dec 2025 11:50 AM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 11:51 AM IST

    ഖി​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ 19ന്

    ഖി​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ 19ന്
    ഖിഫ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ

    ​ദോ​ഹ: ന​വം​ബ​ർ -ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖി​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ-16 കി​രീ​ട​പ്പോ​രാ​ട്ടം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഹി​ലാ​ലി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക്യൂ.​ആ​ർ.​ഐ എ​ഫ്.​സി തൃ​ശൂ​ർ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്മാ​ൾ എ​ഫ്.​സി മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നെ നേ​രി​ടും. പ​രാ​ജ​യം അ​റി​യാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും ക​ലാ​ശ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​രെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ഴ് ഗോ​ൾ വീ​തം നേ​ടി മാ​പ്സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ടീ​മി​ന്റെ മു​സ​മ്മി​ലി​നൊ​പ്പം ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ പ​ദ​വി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന ജം​ഷീ​ർ ആ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ടീ​മി​ന്റെ കു​ന്ത​മു​ന. അ​വ​രു​ടെ ഷെ​മാ​ർ​ട്ട​ൺ, ഷ​ഗി​ൻ, തൗ​ഫീ​ഖ്, ന​വാ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലാ​ണ്. ക്യൂ.​ആ​ർ.​ഐ എ​ഫ്.​സി തൃ​ശൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്ത് മു​സൂ​ഫ്, ജോ​ൺ, ഷ​ഹീ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് ആ​ന്റ​ണി എ​ന്നീ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മി​ക​വി​ൽ ആ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. തീ ​പാ​റു​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ക.

    ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​രി​ഗ​മ​പ​യി​ലൂ​ടെ​യും ബി​ഗ് ബോ​സി​ലൂ​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ കൈ​യി​ലെ​ടു​ത്ത അ​ക്ബ​ർ ഖാ​ൻ ആ​യി​രി​ക്കും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. പ്ര​താ​പ് ദാ​സ്, റി​യാ​സ് ക​രി​യാ​ട് എ​ന്നി​വ​രും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എം.​ഇ.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​ക​ട​നം മ​റ്റൊ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ന്റെ ആ​ര​വം ഒ​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ഈ​സ​ക്ക സെ​വ​ൻ​സി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഖ​ത്ത​ർ ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​ർ. ഇ​രു​നൂ​റി​ലേ​റെ ക​ളി​ക്കാ​ർ ഇ​തി​നോ​ട​കം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. 16 ഫ്രാ​ഞ്ചൈ​സി​ക​ളാ​ണ് ടീ​മു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ത്തു​ക. ഈ​സ​ക്ക വി​ട്ടു​പി​രി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​ദ്യ വാ​രം ഫൈ​ന​ൽ വ​രു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖി​ഫ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സു​ഹൈ​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. ഇ​ക്ബാ​ൽ, മ​റ്റ് ഖി​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

