Madhyamam
    Qatar
    date_range 9 Nov 2025 7:07 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 7:07 AM IST

    ഖി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഖി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഖി​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​യെ

    സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫോ​റം (ഖി​ഫ്) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര സ്പോ​ർ​ട്സ് യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സൂ​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി​യെ ഖി​ഫ് ഭാ​വ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​റ​ഫ് ഹ​മീ​ദ്, ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ​മ​ദ്, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഖി​ഫി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ബ്രോ​ഷ​ർ കൈ​മാ​റി.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 13നാ​ണ് ഖി​ഫ് സീ​സ​ൺ -16 ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​വം​ബ​ർ 14 വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ദോ​ഹ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:Union MinistervisitOfficialsQatar
    News Summary - KIEF officials visit Union Minister Mansukh Mandavya
