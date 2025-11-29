Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    29 Nov 2025 6:22 AM IST
    Updated On
    29 Nov 2025 6:22 AM IST

    ഖിഫ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്: തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജേതാക്കൾ

    ഖിഫ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്: തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജേതാക്കൾ
    ഖി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട് -തൃ​ശൂ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്, മ​ല​പ്പു​റം -എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​നെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ൾ എ​ഫ്.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജം​ഷീ​റി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ഗോ​ളു​ക​ൾ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി.

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി 30ാം മി​നി​റ്റി​ൽ തൗ​ഫീ​ഖ് ആ​ദ്യ ഗോ​ള​ടി​ച്ചാ​ണ് സ്കോ​റി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ 50ാം മി​നി​റ്റി​ൽ ജം​ഷീ​ർ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഗോ​ൾ നേ​ടി. മി​നി​റ്റു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ ജം​ഷീ​ർ വീ​ണ്ടും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​ന്റെ ഗോ​ൾ വ​ല കു​ലു​ക്കി​യ​തോ​ടെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി.

    മ​റ്റൊ​രു ക​ളി​യി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ അ​ഞ്ചു​ഗോ​ൾ നേ​ടി കാ​സ​ർ​കോ​ടി​നെ തൃ​ശൂ​ർ നി​ഷ്പ്ര​ഭ​മാ​ക്കി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം കാ​സ​ർ​കോ​ടി​നു​മേ​ൽ ആ​ധി​പ​ത്യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച തൃ​ശൂ​ർ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. 13ാം മി​നി​റ്റി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ണ് ആ​ദ്യ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ റാ​ഷി​ദ്‌, റ​നോ​ഫ്, ല​ത്തീ​ഫ്, മ​ഹ്‌​റൂ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി വി​ജ​യ​വ​ഴി വെ​ട്ടി​ത്തെ​ളി​യി​ച്ചു. ക​ളി​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ ബാ​ദു​ഷ​യാ​ണ് കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന് വേ​ണ്ടി ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ന്റെ റ​നോ​ഫ് ആ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്.

    News Summary - Khif Football Tournament: Thrissur, Malappuram emerge winners
