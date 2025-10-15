Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖി​യാ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 8:43 AM IST

    ഖി​യാ​ഫ് -ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    ഖി​യാ​ഫ് -ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​മാ​യി
    cancel
    camera_alt

    ഖി​യാ​ഫ് -ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​തേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ല്, അ​ഞ്ച് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ന് വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. ദ്വി​ദി​ന സാ​ഹി​ത്യ​ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യും സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സും ഗ​സ​ൽ -ഖ​വാ​ലി സം​ഗീ​ത സാ​യാ​ഹ്ന​വു​മ​ട​ക്കം വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം. ര​ച​ന​യു​ടെ ര​സ​ത​ന്ത്രം, പു​തി​യ​കാ​ല സാ​ഹി​ത്യം -ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ -സ​മൂ​ഹം-​സ്വാ​ധീ​നം, ക​വി​ത​യു​ടെ മ​ണ്ണും ആ​കാ​ശ​വും, ഇ​ൻ​ഡോ -ഖ​ത്ത​ർ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ൻ, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര, സാം​സ്കാ​രി​ക സ​ദ​സ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ഭാ​ഷാ​വി​ദ​ഗ്ധ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ദോ​ഹ​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യ​ത​ൽ​പ​ര​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഹൈ​സ്‌​കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും നേ​ര​ത്തെ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​വും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഐ.​സി.​സി മും​ബൈ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യി എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഷ​റ​ഫ് പി. ​ഹ​മീ​ദ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, ഡോ. ​സാ​ബു എ​ന്നി​വ​രും വ​ർ​ക്കി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ​സ് ആ​യി ശോ​ഭ നാ​യ​ർ, ഹു​സൈ​ൻ ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ​രും നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി ത​ൻ​സീം കു​റ്റ്യാ​ടി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി മു​ര​ളി വാ​ളൂ​രാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും നി​ർ​ദേ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, ഹ​സ​ൻ കു​ഞ്ഞി, സാം ​ബ​ഷീ​ർ, മി​നി സി​ബി, അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സ്സൈ​ൻ, യു. ​ഹു​സൈ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ആ​ഷി​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഹ​ബീ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, പ്ര​തി​ഭ ര​തീ​ഷ്, സ​റീ​ന അ​ഹ​ദ്, റ​ഊ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, മ​ൻ​സൂ​ർ മൊ​യ്‌​തീ​ൻ, വ​ർ​ഗീ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, സ​ലിം നാ​ല​ക​ത്ത്, ഉ​സ്മാ​ൻ ക​ല്ല​ൻ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ, ന​സീ​ർ പാ​നൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ്, ബി​നു കു​മാ​ർ, ത്വ​യ്യി​ബ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഓ​മ​ന​ക്കു​ട്ട​ൻ, നി​ഹാ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മ​ടി​യാ​രി (സാ​മ്പ​ത്തി​കം), മ​ജീ​ദ് പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ്, ഷം​ല ജ​ഹ്ഫ​ർ (ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ), അ​ൻ​സാ​ർ അ​രി​മ്പ്ര, പ്ര​ദോ​ഷ് (പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ), ഷം​ന ആ​സ്മി, സു​രേ​ഷ് കൂ​വാ​ട്ട് (പ്ര​ചാ​ര​ണം), അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു, കെ.​പി . ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ (സം​ഗീ​ത​സാ​യാ​ഹ്നം ഏ​കോ​പ​നം), സ​ലാം മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ, റാം ​മോ​ഹ​ൻ (റി​ഫ്ര​ഷ്മ​ന്റ്), പി.​ടി. യൂ​നു​സ്, സ്മി​ത ആ​ദ​ർ​ശ് (ഗെ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ​മെ​ന്റ്), ജാ​ബി​ർ, ഷാ​മി​ന ഹി​ഷാം, അ​മ​ൽ ഫെ​ർ​മി​സ് (സ​പ്ലി​മെ​ന്റ്) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: അ​മാ​നു​ല്ല വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പൂ​നൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മ​ജീ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം, നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ, നി​മി​ഷ നി​ഷാ​ദ്, ജ​ഹ്ഫ​ർ, ഗി​രീ​ഷ് കു​മാ​ർ ശ്രീ​ല​കം, ഷ​മീ​ർ പ​ട്ട​രു​മ​ഠം, ഹി​ഷാം, നൗ​ഫി​റ ഹു​സ്സൈ​ൻ, ഷ​ജി​ന, സു​നി​ൽ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ, ലി​ജി അ​ബ്ദു​ല്ല, സി​റാ​ജ് കു​ഞ്ഞി​ബാ​വ, സു​ബൈ​ർ വെ​ള്ളി​യോ​ട്, ഹു​സ്സൈ​ൻ വാ​ണി​മേ​ൽ, ശ്രീ​ക​ല ഗോ​പി​നാ​ഥ്, സി​റാ​ജ് സി​റു, ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, എം.​എ. സു​ധീ, ശ​രീ​ഫ് ചെ​ര​ണ്ട​ത്തൂ​ർ, ഒ.​കെ. മു​നീ​ർ, സ​നൂ​ദ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് അ​ച്ചോ​ത്ത്, സി.​പി. ശ​രീ​ഫ്, അ​സ്‌​ലം കൊ​ടു​മ, ഫൈ​സ​ൽ അ​രി​ക്കാ​ട്ട​യി​ൽ, മി​സാ​ബ് ഹ​മീ​ദ്, എ​സ്.​എ​ച്ച്.​എ. മ​ജീ​ദ്, ബു​ഷ്‌​റ അ​ഷ്‌​ക​ർ. ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​കെ.​സി. സാ​ബു അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​പി. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ​റ​ഫ് മ​ടി​യാ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ൻ​സീം കു​റ്റ്യാ​ടി പ്രോ​ഗ്രാം രൂ​പ​രേ​ഖ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഷ​റ​ഫ് പി. ​ഹ​മീ​ദ്, പി.​എ​ൻ. ബാ​ബു​രാ​ജ്, കെ.​കെ. ഉ​സ്മാ​ൻ, മി​നി സി​ബി, അ​ൻ​വ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, എ​സ്.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ, ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി, പ്ര​ദോ​ഷ് കു​മാ​ർ, ത്വ​യി​ബ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു, മ​ജീ​ദ് നാ​ദാ​പു​രം, ഒ.​കെ. മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് qiafdlf2025@gmail.com എ​ന്ന ഇ​മെ​യി​ലി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Literature festQatar News
    News Summary - Khiaf-DLF welcomes the Literature Fest
    Similar News
    Next Story
    X