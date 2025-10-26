Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖി​യാ​ഫ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:42 AM IST

    ഖി​യാ​ഫ് -ഡി.​എ​ല്‍.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ര്‍ ഫെ​സ്റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഖി​യാ​ഫ് -ഡി.​എ​ല്‍.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ര്‍ ഫെ​സ്റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ഖി​യാ​ഫ് -ഡി.​എ​ല്‍.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ര്‍ ഫെ​സ്റ്റ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഷ​റ​ഫ് പി. ​ഹ​മീ​ദും റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി.​ഇ.​ഒ അ​ന്‍വ​ര്‍ ഹു​സൈ​നും ചേ​ര്‍ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ര്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​തേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദ്വി​ദി​ന സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ള ഖി​യാ​ഫ്- ഡി.​എ​ല്‍.​എ​ഫ് 2025ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഷ​റ​ഫ് പി. ​ഹ​മീ​ദും റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം സി.​ഇ.​ഒ അ​ന്‍വ​ര്‍ ഹു​സൈ​നും ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 4, 5 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ര്‍ ഐ​ഡി​യ​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ള​യി​ല്‍ സാ​ഹി​ത്യ ശി​ല്‍പ​ശാ​ല സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​ന്‍, സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം, ഗ​സ​ൽ-​ഖ​വാ​ലി സാ​യാ​ഹ്നം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും. കൂ​ടാ​തെ, പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം, പു​സ്ത​ക​പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം, വി​വി​ധ സ്റ്റാ​ളു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യും മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    പ്ര​ശ​സ്ത എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും കേ​ര​ള സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ പ്ര​ഫ. കെ. ​സ​ച്ചി​ദാ​ന​ന്ദ​ന്‍ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​മു​ഖ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ്, കെ.​ടി. സൂ​പ്പി, ഷീ​ലാ ടോ​മി എ​ന്നി​വ​ർ ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്യും.

    പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​കെ.​സി. സാ​ബു ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡി.​എ​ല്‍.​എ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ത​ന്‍സീം കു​റ്റ്യാ​ടി സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ള​യു​ടെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് പു​തു​പ്പ​റ​മ്പ് മേ​ള​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ രീ​തി​ക​ള്‍ വി​വ​രി​ച്ചു.

    ഖി​യാ​ഫ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് മ​ടി​യാ​രി, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ൻ​വ​ർ ബാ​ബു, ഷം​ല ജ​ഹ്ഫ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൻ​സാ​ർ അ​രി​മ്പ്ര, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ര​ളി വാ​ളൂ​രാ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ആ​ര്‍.​ജെ പാ​ര്‍വ​തി ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് qiafdlf2025@gmail.comലോ 3332 4499, 5039 0307 ​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഗൂ​ഗ്ൾ ഫോം ​വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Literature festQatar NewsPoster Releasegulf news malayalam
    News Summary - Khiaf-DLF Literature Fest Poster Release
    Similar News
    Next Story
    X