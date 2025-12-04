Begin typing your search above and press return to search.
    ഖി​യാ​ഫ്-​ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025: ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    പ്ര​ഭാഷകനും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ. കെ.​ഇ.​എ​ൻ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    ഖി​യാ​ഫ്-​ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് 2025: ഒ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    ഖി​യാ​ഫ്- ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ ക​ലാ -സാ​ഹി​ത്യാ​സ്വാ​ദ​ക​രെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദ്വി​ദി​ന സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ൽ ഖ​മ​ർ ഹാ​ളി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ഭാഷകനും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ പ്ര​ഫ. കെ.​ഇ.​എ​ൻ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. നോ​വ​ലി​സ്റ്റും തു​ഞ്ച​ത്തെ​ഴു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ മ​ല​യാ​ളം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ സാ​ഹി​ത്യാ​ധ്യാ​പ​ക​നും ഭാ​ഷാ​വി​ദ​ഗ്‌​ധ​നു​മാ​യ ഡോ.​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ്, ക​വി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ കെ.​ടി. സൂ​പ്പി, മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി ഷീ​ല ടോ​മി എ​ന്നി​വ​രും ഫെ​സ്റ്റി​ൽ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യും.

    സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​മാ​യ സ​മീ​ർ ബി​ൻ​സി, ഇ​മാം മ​ജ്‍ബൂ​ർ ടീ​മി​ന്റെ ലൈ​വ് സം​ഗീ​ത​സാ​യാ​ഹ്‌​ന​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് വെ​ള്ളി രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്രോ​ഗ്രാം സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ല -ജീ​വി​തം -സ​മൂ​ഹം, ര​ച​ന​യു​ടെ ര​സ​ത​ന്ത്രം, എ​ഴു​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സ​ങ്കേ​ത​ങ്ങ​ൾ, പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ ശി​ൽ​പ​ശാ​ലാ സെ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​മാ​യു​ള്ള മു​ഖാ​മു​ഖം, ക​വി​ത​യു​ടെ മ​ണ്ണും ആ​കാ​ശ​വും, എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്റെ പ​ണി​പ്പു​ര, പു​തി​യ​കാ​ല ഭാ​ഷ -സാ​ഹി​ത്യം -ന​വ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ -സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ എ​ന്നീ സെ​ഷ​നു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. ഏ​ഴ് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങും ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ഓ​ടെ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സെ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​വും പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും സ​മീ​ർ ബി​ൻ​സി- ഇ​മാം മ​ജ്ബൂ​ർ സം​ഘം ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​സാ​യാ​ഹ്ന​വും ന​ട​ക്കു​ക. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഖി​യാ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പേ​ജ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഗൂ​ഗ്ൾ ഫോം ​വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    തു​മാ​മ അ​ൽ സാ​ജ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​ഫ. കെ.​ഇ.​എ​ൻ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, സാ​ഹി​ത്യാ​ധ്യാ​പ​ക​നും ഭാ​ഷാ​വി​ദ​ഗ്‌​ധ​നു​മാ​യ ഡോ.​അ​ശോ​ക് ഡി​ക്രൂ​സ്, ക​വി​യും വി​വ​ർ​ത്ത​ക​നും അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ കെ.​ടി. സൂ​പ്പി, ഖി​യാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സാ​ബു.​കെ.​സി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മ​ടി​യാ​രി, ഖി​യാ​ഫ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൻ​സാ​ർ അ​രി​മ്പ്ര, ഖി​യാ​ഫ് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സൈ​ൻ ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ, ഡി.​എ​ൽ.​എ​ഫ് ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ത​ൻ​സീം കു​റ്റ്യാ​ടി, ഷം​ന ആ​സ്മി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.


    നി​ല​പ​ടി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ര​സി​ച്ച​വ​ർ പോ​ലും മൗ​ന​ത്തി​ൽ -കെ.​ഇ.​എ​ൻ

    ദോ​ഹ: എ​ഴു​തു​മ്പോ​ഴും പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും സ്വ​യം സെ​ൻ​സ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നാ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ കെ.​ഇ.​എ​ൻ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്. 2015 കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​പ​ടി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ര​സി​ച്ച​വ​ർ​പോ​ലും ഇ​ന്ന് മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ർ പ​ക്ഷം മാ​റി​യ​ത് കൊ​ണ്ട​ല്ല, സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഥേ​ഴ്‌​സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ കെ.​ഇ.​എ​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്ത് ഒ​രു സം​സ്ക​രി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​യി മാ​റി. ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഉ​യി​ർ​ത്തെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​പ് സ്വ​പ്നം കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പ​ക്ഷ​ത്ത് ഉ​റ​ച്ചു നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത രീ​തി​യി​ൽ ന​മ്മു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം മാ​റി. ലോ​ക​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി വ​ല​തു​പ​ക്ഷ ആ​ശ​യം ക​രു​ത്താ​ർ​ജി​ക്കു​ന്നു. ജ​നാ​യ​ത്വം വ​ലി​യ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട കാ​ല​മാ​ണി​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ന് പ​ല​ർ​ക്കും ആ ​ജാ​ഗ്ര​ത​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ ക​രു​ത്ത് കു​റ​യു​ന്ന​താ​യും കെ.​ഇ.​എ​ൻ. പ​റ​ഞ്ഞു.

