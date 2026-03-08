Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    8 March 2026 1:07 PM IST
    8 March 2026 1:07 PM IST

    കേ​ര​ള സ്റ്റോ​റി​യെ കേ​ര​ള​ പാ​ര​മ്പ​ര്യം കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ട​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍

    കേ​ര​ള സ്റ്റോ​റി​യെ കേ​ര​ള​ പാ​ര​മ്പ​ര്യം കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ട​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ സം​സാ​രി​ക്കുന്നു 

    ദോ​ഹ: ജാ​തി -മ​ത വേ​ര്‍തി​രി​വു​ക​ള്‍ക്ക​തീ​ത​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ സൗ​ഹാ​ര്‍ദ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ഹി​ത​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ത​ച്ചു​ത​ക​ര്‍ത്ത് വെ​റു​പ്പും വി​ദ്വേ​ഷ​വും ന​ട്ടു​വ​ള​ര്‍ത്താ​നു​ള്ള ഏ​തു​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മു​ള​യി​ലേ നു​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​ന്‍ കേ​ര​ളീ​യ സ​മൂ​ഹം ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വീ​ക​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ക​ല​യു​ടെ​യും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​ത് മ​നു​ഷ്യ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ അ​ക​ല്‍ച്ച​യും അ​പ​ര​ത്വ​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ന​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ശ്രേ​ഷ്ഠ​പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​യ്മ ചെ​യ്യാ​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​പി​ത താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ലം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് കേ​ര​ള സ്റ്റോ​റി​യി​ലൂ​ടെ നി​ര്‍മാ​താ​ക്ക​ള്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റാ​സി​ഖ് നാ​ര​ങ്ങോ​ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ പു​തി​യ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​മ​ന്‍സ് ജ​സ്റ്റി​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​ദീ​റാ അ​ഹ്‌​മ​ദ്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ന്‍ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ര്‍, അം​ജ​ദ് കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​രി​ഫ് വ​ട​ക​ര സ​മാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​സിം കൊ​ട​പ്പ​ന ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

