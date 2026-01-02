Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 12:17 PM IST

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​സ്ക​ത്ത് ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക നി​ശ​യാ​യ ‘മെ​ഗാ ഷോ’​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കും. അ​ല്‍ ഖൂ​ദ് മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും.

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ. മു​സ്ത​ഫ, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​രി​ഫ് കാ​പ്പി​ൽ, മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ കാ​ലാ സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​െ​ങ്ക​ടു​ക്കും. ഒ​മാ​ന്റെ 55ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ​മാ​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ടൈ​റ്റി​ല്‍ സോ​ങ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​മാ​വും.

    സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​യ​ക​ന്‍ സു​നി​ല്‍ കൈ​താ​ര​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ 55 ഗാ​യ​ക​ര്‍ ഒ​രേ​സ​മ​യം വേ​ദി​യി​ല്‍ അ​ണി​നി​ര​ന്നാ​ണ് ഈ ​സം​ഗീ​ത ശി​ല്‍പം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ശ​രീ​ഫ്, ആ​സി​ഫ് കാ​പ്പാ​ട്, സി​ന്ധു പ്രേം​കു​മാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തെ മ​റ്റ് പ്ര​മു​ഖ​രും മെ​ഗാ ഷോ​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Kerala Mappila Kala Akademi Muscat chapter inaugurated today
    Similar News
    Next Story
    X