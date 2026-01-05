Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Jan 2026 10:50 AM IST
    കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാമിക് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ ആ​മി​ന​ക്കു​ട്ടി നി​ര്യാ​ത​യാ​യി

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ള ഇ​സ്ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല എ​സ്.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ​മ​സ്‌​ത എ​സ്.​ഐ.​സി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ എ.​വി. അ​ബൂ​ബ​ക്ർ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ഭാ​ര്യ തൃ​ശൂ​ർ എ​ട​ക്ക​ഴി​യൂ​ർ പ​ഞ്ച​വ​ടി റോ​ഡ് ദാ​റു​സ്സ​ലാ​മി​ൽ താ​മ​സി​ക്കും ആ​മി​ന​ക്കു​ട്ടി (65) ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ്വ​വ​സ്തി​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​യാ​യി.

    മ​ക്ക​ൾ: അ​ലി അ​ക്ബ​ർ, ഹ​ഫ്‌​സ, സ​ഫി​യ, അ​ഫീ​ഫ, അ​ലി അ​സ്ഗ​ർ. മ​രു​മ​ക്ക​ൾ: ഹം​സ കു​ട്ടി, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ്, റ​നി​സ, ത​സ്‌​ലി​ന. ജ​നാ​സ ന​മ​സ്‌​കാ​ര​വും ഖ​ബ​റ​ട​ക്ക​വും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച അ​സ​ർ ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നു ശേ​ഷം അ​ബൂ​ഹ​മൂ​ർ മി​സൈ​മീ​ർ ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ന​ട​ക്കും.

