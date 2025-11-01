Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:44 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:44 AM IST

    കേ​ര​ളം അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സം​സ്ഥാ​നം -പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും
    ദോ​ഹ: കേ​ര​ളം അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ലോ​ക​ത്ത് അ​തി​ദ​രി​ദ്ര​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​പൂ​ർ​വ ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് കേ​ര​ള​മെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ദോ​ഹ​യി​ലെ അ​ബൂ ഹ​മൂ​ർ ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം 2025 പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ മേ​ഖ​ല​യും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വി​ക​സി​ച്ചു. ഒ​ന്നും ന​ട​ക്കി​ല്ല എ​ന്നു ക​രു​തി​യ സ്ഥാ​ന​ത്ത്, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ല​തും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ളെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ക​സ​ന​വും പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ​വും വി​ക​സി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​രാ​ശ മാ​റി.

    നാ​ടി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കേ​ര​ളം മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ന്നു. പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ടാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ൾ വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക​ളാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ രം​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ട്ടു. കോ​വി​ഡ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് വ​ലി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ ഒ​രു​ക്കി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; മ​റി​ച്ച്, ന​മ്മു​ടെ ചി​കി​ത്സ സൗ​ക​ര്യം ഏ​റെ മി​ക​ച്ച​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​ന​പ്രി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ വ​ർ​ധ​ന​യെ​യും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ 600 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​ൻ 2000 രൂ​പ​യാ​ക്കി. സ്ത്രീ​സു​ര​ക്ഷ പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും ആ​ശാ വ​ർ​ക്ക​ർ​മാ​രു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ ഓ​ണ​റേ​റി​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫി​ഷ​റീ​സ് സാ​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ജ​യ​തി​ല​ക്, നോ​ർ​ക്ക വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും എ.​ബി.​എ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ണി​ക്കൊ​ന്ന ആ​ദ്യ ബാ​ച്ചി​ലെ നൂ​റ് പ​ഠി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ ഫ​ല പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം 2025 പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘മ​ല​യാ​ളം ഭാ​ഷ​ത​ൻ’ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ് പ്ര​കാ​ശ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഹാ​രി​സ്, ബി​സി​ന​സ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ജാ​ബി​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മ​ർ​യം ബി​ന്‍ത് അ​ലി ബി​ന്‍ നാ​സി​ര്‍ അ​ല്‍ മി​സ്ന​ദു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ​ക സൗ​ഹൃ​ദ ന​യ​ങ്ങ​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ പ്ര​വാ​സി സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    മാ​നു​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ന്ത്രി മ​ർ​യം ബി​ന്‍ത് അ​ലി ബി​ന്‍ നാ​സി​ര്‍ അ​ല്‍ മി​സ്ന​ദ് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ​രം ഷീ​ൽ​ഡ് ഓ​ഫ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​വ​ർ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, കേ​ര​ള ഫി​ഷ​റീ​സ് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, കേ​ര​ള നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും എ.​ബി.​എ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജെ.​കെ. മേ​നോ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​യും ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ഫ​സ്റ്റ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ ത്വാ​ർ അ​ൽ കു​വാ​രി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​റി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​ർ ചേം​ബ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​മ​യ അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി, ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, സാം​സ്കാ​രി​ക ഫി​ഷ​റീ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, നോ​ർ​ക്ക വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, നോ​ർ​ക്ക ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

