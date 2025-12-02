Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightധാ​ർ​മി​ക...
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 9:20 AM IST

    ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം -കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം -കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹീം അ​ത്ത​ഹാ​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article


    ദോ​ഹ: ആ​ധു​നി​ക മ​നു​ഷ്യ​ൻ നേ​രി​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി​യാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ന് കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്നും ഇ​സ്‌​ലാം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യാ​ൻ നാം ​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ പ​രി​ഹാ​രം സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ് ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു വി​ശ്വാ​സി ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വ​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഒ​രി​ക്ക​ലും നാം ​നി​രാ​ശ​നാ​യി ജീ​വി​ക്കേ​ണ്ട​വ​ര​ല്ല. ആ​ത്മാ​ഭി​മാ​നം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നും പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​വാ​നും ന​മു​ക്ക് സാ​ധി​ക്ക​ണം. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പു​തി​യ ജീ​വി​ത വെ​ളി​ച്ചം തേ​ടാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധ്യ​മാ​ക​ണം. വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​സ്‌​ലാം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ​ക​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ നേ​രി​ടാ​ൻ നാം ​പ​രി​ശീ​ലി​ക്ക​ണം. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ന്ന രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മു​ടെ മു​ന്നി​ലു​ണ്ട്. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​നെ വി​കൃ​ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ച​രി​ത്ര പ​ഠ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹീം അ​ത്ത​ഹാ​ൻ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് അ​ൽ​കൗ​സ​രി, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ മി​ശ്കാ​ത്തി, കെ.​ടി. ഫൈ​സ​ൽ സ​ല​ഫി, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മൂ​ടാ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar Newsgulf news malayalamkerala conference
    News Summary - Kerala Conference: Solutions to life's problems should be found through moral values
    Similar News
    Next Story
    X