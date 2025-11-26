Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകേരള കോൺഫറൻസ്;...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 6:59 AM IST

    കേരള കോൺഫറൻസ്; വെള്ളിയാഴ്ച ബിൻ സൈദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കേരള കോൺഫറൻസ്; വെള്ളിയാഴ്ച ബിൻ സൈദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ മ​ത​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ് ബി​ൻ സൈ​ദ് ആ​ലു മ​ഹ്മൂ​ദ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.15 മു​ത​ൽ ദോ​ഹ ബി​ൻ സൈ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്നും സ്വ​ന്ത​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ജീ​വി​ത ല​ക്ഷ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചി​ന്തി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​വും കു​ടും​ബ-​സാ​മൂ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​വും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​വാ​ൻ പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട ജീ​വി​ത മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പു​തി​യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​യും അ​വ​ക്കു​ള്ള പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. പ്ര​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ‘ഇ​സ്‌​ലാ​മാ​ണ് പ​രി​ഹാ​രം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ന​വം​ബ​ർ 29 ശ​നി​യാ​ഴ്ച ബി​ൻ സൈ​ദ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ല​വേ​റ്റ് ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​ലും താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നും 6000 4485 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:auditoriumFridaykerala conference
    News Summary - Kerala Conference; Friday at Bin Zayed Auditorium
    Similar News
    Next Story
    X