Madhyamam
    20 Feb 2026 11:56 AM IST
    കേ​ര​ള ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ലോ​ക​നം

    കേ​ര​ള ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ലോ​ക​നം
    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ലോ​ക​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ കേ​ര​ള ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ലോ​ക​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബ് തൂ​ണേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗം റൗ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, അ​ഡ്വ. റ​ഷീ​ദ്, സം​സ്കൃ​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഷം​സീ​ർ അ​രി​ക്കു​ളം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ബ​ജ​റ്റ് വി​ശ​ക​ല​നം​ചെ​യ്തു സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യ ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ക​ര​മാ​യ ബ​ജ​റ്റാ​ണെ​ന്നും ന​വ​കേ​ര​ള സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​മാ​ണ് ബ​ജ​റ്റ് മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​സ്കൃ​തി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ബി​ജു പി. ​മം​ഗ​ലം സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

