കേരള ബജറ്റ് പ്രവാസികളെ പരിഗണിക്കാത്തത് -ഖത്തർ ഐ.എം.സി.സി

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Posted Ondate_range 24 Jun 2026 7:37 AM IST
Updated Ondate_range 24 Jun 2026 7:37 AM IST
കേരള ബജറ്റ് പ്രവാസികളെ പരിഗണിക്കാത്തത് -ഖത്തർ ഐ.എം.സി.സിtext_fields
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News Summary - Kerala budget does not consider expatriates - Qatar IMCC
ദോഹ: പ്രവാസികളെ തീർത്തും അവഗണിച്ച ബജറ്റാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പച്ചതെന്ന് ഐ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തി. പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ അനുഭാവപൂർണമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇലക്ഷൻ പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉറപ്പ് നൽകിവന്ന സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് ഒരിടവും നൽകിയില്ലെന്നത്. കടുത്ത നിരാശയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് നൽകിയതെന്നും ഐ.എം.സി.സി വിലയിരുത്തി.
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