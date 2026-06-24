Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightകേരള ബജറ്റ് പ്രവാസികളെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 7:37 AM IST

    കേരള ബജറ്റ് പ്രവാസികളെ പരിഗണിക്കാത്തത് -ഖത്തർ ഐ.എം.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    കേരള ബജറ്റ് പ്രവാസികളെ പരിഗണിക്കാത്തത് -ഖത്തർ ഐ.എം.സി.സി
    cancel

    ദോഹ: പ്രവാസികളെ തീർത്തും അവഗണിച്ച ബജറ്റാണ് മുഖ്യമ​ന്ത്രി അവതരിപ്പച്ചതെന്ന് ഐ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മറ്റി വിലയിരുത്തി. പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ അനുഭാവപൂർണമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇലക്ഷൻ പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉറപ്പ് നൽകിവന്ന സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് ഒരിടവും നൽകിയില്ലെന്നത്. കടുത്ത നിരാശയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് നൽകിയതെന്നും ഐ.എം.സി.സി വിലയിരുത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala BudgetExpatriatesQatar IMCC
    News Summary - Kerala budget does not consider expatriates - Qatar IMCC
    Similar News
    Next Story
    X