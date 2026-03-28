Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightതെ​ര​ഞ്ഞെടു​പ്പ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 28 March 2026 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 28 March 2026 1:05 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥിക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തെ​ര​ഞ്ഞെടു​പ്പ് വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തി​രു​വ​ല്ല​യി​ലെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥിക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ദോ​ഹ: ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല (ഫോ​ട്ടാ) ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള തി​രു​വ​ല്ല​ക്കാ​രാ​യ സം​ഘ​ട​നാ നേ​താ​ക്ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് “തി​രു​വ​ല്ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും” എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തി​രു​വ​ല്ല നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും, നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​മ്മ​ൻ (യു.​ഡി.​എ​ഫ്), അ​നൂ​പ് ആ​ന്റ​ണി (എ​ൻ.​ഡി.​എ) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫോ​ട്ടാ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​ൺ സി. ​എ​ബ്ര​ഹാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തോ​മ​സ് കു​ര്യ​ൻ നെ​ടും​ത്ത​റ​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​ർ​ജ് കെ. ​തോ​മ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫോ​ട്ടാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നീ​ഷ് ജോ​ർ​ജ് മാ​ത്യു സ്ഥാ​നാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​ജി ജോ​ൺ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ തി​രു​വ​ല്ല അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് രാ​ജീ​വ് എ​ബ്ര​ഹാം (തി​രു​വ​ല്ല -യു.​എ.​ഇ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ്മ), റോ​ബി ജോ​ർ​ജ് (ഫ്ര​ണ്ട്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല ബ​ഹ്റൈ​ൻ), വ​ർ​ഗീ​സ് ഡാ​നി​യ​ൽ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ, ബ്ലെ​സ​ൺ മാ​ത്യു, ബോ​ബ​ൻ ഇ​ടി​ക്കു​ള, ജെ​യിം​സ് വി. ​കൊ​ട്ടാ​രം, കെ.​എ​സ്. വ​ർ​ഗീ​സ്, ബൈ​ജു ജോ​സ്, എ​ബി അ​നി​ക്കാ​ട്, നി​ബു വ​ർ​ഗീ​സ്, ഷാ​ജി തേ​ൻ​മ​ഠം എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മാ​ർ​ത്തോ​മ കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ, എം.​ജി.​എം സ്കൂ​ൾ അ​ലു​മ്നി ഖ​ത്ത​ർ, ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ, സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:QatarNewsgulf news malayalamKerala Assembly Election 2026
    News Summary - kerala assembly election 2026; Candidates in Thiruvalla fail to deliver on election promises
    X