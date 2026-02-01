Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 12:38 PM IST

    കേ​ച്ചേ​രി​യ​ൻ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    കേ​ച്ചേ​രി​യ​ൻ​സ് ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദോ​ഹ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ കേ​ച്ചേ​രി​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കേ​ച്ചേ​രി​യ​ൻ​സ് ഖ​ത്ത​ർ 2026 -27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​ത് റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​നും കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​നും അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ​ഖാ​ൻ, നാ​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി, വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, മു​സ്ത​ഫ, ഇ​ക്ബാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ത്തി​ക്സ് ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​നേ​ഷ് ധ​ർ​മ​രാ​ജ​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ര​ജൂ​ബ്‌ അ​വ​റു​സു​കു​ട്ടി (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ജ്മ​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ (ട്ര​ഷ​റ​ർ) തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യും ഷ​മീ​ർ പാ​ത്ര​മം​ഗ​ലം, നി​ധി​ൻ മോ​ഹ​ന​ൻ, നീ​നു ഫി​റോ​സ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), ഷെ​ഹി​ൻ യൂ​സ​ഫ്, ബ​ഷീ​ർ ഉ​മ്മ​ർ, അ​നു അ​ഭി​ലാ​ഷ് (ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), വി.​എം. ബാ​ബു (ഇ​വ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ഷാ​രൂ​ഖ്ഖാ​ൻ, അ​നു​ശ്രീ നി​ധി​ൻ (ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സ്), നൗ​ഫ​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ (സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), നി​ഷാ​ദ്, ഷി​ഫി​ൽ (സ്പോ​ർ​ട്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും കൂ​ടാ​തെ 16 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

