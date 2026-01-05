Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:43 AM IST

    ക​ബാ​ബ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​രി​യാ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​ന് സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ക​ബാ​ബ് ആ​ൻ​ഡ് ബി​രി​യാ​ണി ഫെ​സ്റ്റി​ന് സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ദോ​ഹ: വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഓ​ഫ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​മ​ന​സു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട്ല​റ്റു ക​ളി​ൽ ബി​രി​യാ​ണി ആ​ൻ​ഡ് ക​ബാ​ബ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഭ​ക്ഷ​ണ പ്രി​യ​ർ​ക്കാ​യി എ​ന്നും വി​വി​ധ രു​ചി​ക​ളു​ടെ ര​സ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന സ​ഫാ​രി ബേ​ക്ക​റി ആ​ൻ​ഡ് ഹോ​ട്ട് ഫു​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി​രി​യാ​ണി ആ​ന്റ് ക​ബാ​ബ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ല ത​രം ബി​രി​യാ​ണി​ക​ളും വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​ർ​ന്ന ക​ബാ​ബു​ക​ളും ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഔ​ട്ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​കും. ചി​ക്ക​ൻ കി​ഴി ബി​രി​യാ​ണി, ത​ല​പ്പ​കി​ട്ടി ബി​രി​യാ​ണി, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി, ആ​ലെ​പ്പി ഫി​ഷ് ബി​രി​യാ​ണി, ചെ​മ്മീ​ൻ ബി​രി​യാ​ണി, ല​ക്നൗ ഗോ​ഷ്ട് ബി​രി​യാ​ണി, മ​ഷ്റൂം ബി​രി​യാ​ണി, ഹ​ർ​ക്ക​മാ​സ് ബി​രി​യാ​ണി, ത​ല​ശ്ശേ​രി ചി​ക്ക​ൻ ദം ​ബി​രി​യാ​ണി തു​ട​ങ്ങി 35ഓ​ളം ബി​രി​യാ​ണി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും, ചി​ക്ക​ൻ ത​ങ്ങി​ടി ക​ബാ​ബ്, മൂ​ർ​ഗ് അം​ഗാ​ര ക​ബാ​ബ്, ബ​ൻ​ജാ​രാ ക​ബാ​ബ്, ക​സ്തൂ​രി ക​ബാ​ബ്, ഫി​ഷ് ലാ​സ്സൂ​നി, പ​നീ​ർ അം​ഗാ​രാ ടി​ക്ക തു​ട​ങ്ങി​യ 25ഓ​ളം ക​ബാ​ബ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ദ​ഗ്‌​ധ​രാ​യ ഷെ​ഫു​ക​ളു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ബാ​ബു​ക​ളു​ടെ​യും ബി​രി​യാ​ണി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രു​ചി​ക​ൾ അ​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് സ​ഫാ​രി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ സ​ഫാ​രി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഷോ​പ്പ് ആ​ന്റ് ഡ്രൈ​വി​ലൂ​ടെ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും സ​ഫാ​രി ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ത് ഔ​ട് ല​റ്റി​ൽ നി​ന്നും 50 റി​യാ​ലി​ന് പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ- ​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ 30 ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലും നാ​ല് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ൾ വീ​ത​വും അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ഞ്ച് ബെ​സ്റ്റ്യൂ​ൺ കാ​റു​ക​ളു​മാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​ഫാ​രി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഓ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലും ഈ ​ഷോ​പ്പ് ആ​ൻ്റ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. അ​ൽ ഗ​റാ​ഫ എ​സ്‌​ദാ​ൻ മാ​ളി​ലെ സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഈ ​ഔ​ട്ട് ല​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി യാ​തൊ​രു പ​ർ​ച്ചേ​സും കൂ​ടാ​തെ ത​ന്നെ 2 ടെ​സ് ല ​മോ​ഡ​ർ വൈ ​കാ​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​സി​റ്റ് ആ​ന്റ് വി​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് ജ​നു​വ​രി 8ന് ​ന​ട​ക്കും.

    News Summary - Kebab and Biryani Fest begins at Safari Mall
