Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:26 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:26 PM IST

    ആംബറിന്റെ അ​ല​ങ്കാ​ര കാഴ്ചകളുമായി കതാറ

    -ആറാമത് കതാറ ഇന്റർനാഷനൽ ആംബർ എക്സിബിഷൻ ‘ക​ഹ്റ​മാ​ൻ’ ജനുവരി 13 മുതൽ 16 വരെ നടക്കും
    ദോഹ: ആം​ബ​റി​ൽ തീ​ർ​ത്ത വി​വി​ധ ഇ​നം അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ക​ഹ്റ​മാ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തിരികെയെത്തുന്നു. ആറാമത് കതാറ ഇന്റർനാഷനൽ ആംബർ എക്സിബിഷൻ ജനുവരി 13 മുതൽ16 വരെ കതാറ ഹാൾ ബിൽഡിങ് നമ്പർ 12ൽ നടക്കും. നാല്​ ദിനം നീളുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ അന്താരാഷ്​ട്ര രംഗ​ത്തെ കുന്തിരിക്കമുത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ്​ ഉൽപന്നങ്ങളുമായി എത്തുന്നത്​. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​മൊ​പ്പം ആം​ബ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന നി​ർ​മാ​ണ ശി​ൽ​പ​ശാ​ല, പ​രി​ശീ​ല​നം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉച്ചക്ക് 12 മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്നു മുതൽ രാത്രി 10 വരെ പ്രദർശനമുണ്ടാകും. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും മി​ക​ച്ച ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ആം​ബ​ർ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​മ്പ​ൻ ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യാ​ണ് പ്രദർശനം എത്തുന്നത്. ത​സ്ബി​ഹ് മാ​ല​ക​ളും മോ​തി​ര​വും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മു​ത​ൽ ആം​ബ​റി​ൽ തീ​ർ​ത്ത അനേകം വസ്തുക്കൾ പ്രദർശനത്തിൽ സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കും. ഖ​ത്ത​ർ കൂടാതെ ജി.സി.സി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രും മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

    ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക​ത​രം മ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഊ​ർ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന കു​ന്തി​രി​ക്ക​ത്തി​ന് സ​മാ​ന​മാ​യ ക​റ​യാ​ണ് ആം​ബ​ര്‍. നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ്ര​വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വലിയ ഡി​മാ​ൻ​ഡു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്നം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    TAGS:katara exhibitionKatara Cultural VillageKahraman exhibition
    News Summary - Katara International Amber Exhibition
