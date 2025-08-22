Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    22 Aug 2025 11:03 AM IST
    22 Aug 2025 11:03 AM IST

    ക​താ​റ അറബിക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ്​: ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു

    ക​താ​റ അറബിക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ്​: ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ്​ സാ​ഹി​ത്യ ലോ​ക​​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ നോ​വ​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ക​താ​റ 11ാമ​ത് അ​റ​ബി​ക് നോ​വ​ൽ പ്രൈ​സ് വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കൃ​തി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ആ​കെ 44 നോ​വ​ലു​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത് നി​രൂ​പ​ണ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള​ത്. ക​താ​റ പ്രൈ​സ്​ പു​ര​സ്​​കാ​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​കെ 1908 കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ​

    പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത നോ​വ​ലു​ക​ൾ -923, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച നോ​വ​ലു​ക​ൾ -548, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ നോ​വ​ലു​ക​ൾ -238, നി​രൂ​പ​ണ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ -97, ച​രി​ത്ര നോ​വ​ലു​ക​ൾ -93, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഖ​ത്ത​റി നോ​വ​ലു​ക​ൾ -9 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണി​വ. നോ​വ​ലി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ പേ​ര്, നോ​വ​ലു​ക​ളു​ടെ ത​ല​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ, നി​രൂ​പ​ണ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​താ​റ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത്​ നോ​വ​ലു​ക​ൾ വീ​ത​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ പു​ര​സ്​​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി ഷോ​ർ​ട്ട്​ ലി​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​ത​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഖ​ത്ത​രി നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​കെ എ​ട്ട് കൃ​തി​ക​ളാ​ണ് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​ത്. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കൃ​തി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ​ജി​പ്ത്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് നോ​വ​ലു​ക​ൾ വീ​ത​വും കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ൻ, സി​റി​യ, യ​മ​ൻ, തു​നീ​ഷ്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​രോ നോ​വ​ലു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നും മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടും സു​ഡാ​ൻ, തു​നീ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​രോ നോ​വ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    യു​വ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ കൃ​തി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ഈ​ജി​പ്ത്, തു​നീ​ഷ്യ, മൊ​റോ​ക്കോ, അ​ൽ​ജീ​രി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ട് വീ​ത​വും സി​റി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത നി​രൂ​പ​ണ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ചും ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നും ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    ച​രി​ത്ര നോ​വ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നും ജോ​ർ​ഡ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടും തു​നീ​ഷ്യ, മൊ​റോ​ക്കോ, ഇ​റാ​ഖ്, യ​മ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​രോ നോ​വ​ലു​ക​ളു​മു​ണ്ട്.

