Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 12:33 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 12:33 AM IST

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് മെ​ഡി​. കോ​ള​ജ് ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റ​ൽ; സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റ​ണം -കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് മെ​ഡി​. കോ​ള​ജ് ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റ​ൽ; സ​ർ​ക്കാ​ർ ജ​ന​ദ്രോ​ഹ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റ​ണം -കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ
    കെ.​എം.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്

    ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഫ​ണ്ട് മ​റ്റൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ക​മാ​റ്റി​യ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ന​ട​പ​ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധാ​ർ​ഹ​വും ജ​ന​ദ്രോ​ഹ​പ​ര​വു​മാ​ണെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം മൂ​ലം കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ദു​രി​ത​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ്. എ​ന്നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഈ ​അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ ത​ന്നെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി ജി​ല്ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള തു​റ​ന്ന വ​ഞ്ച​ന​യാ​ണ്. ജി​ല്ല​യെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മീ​പ​നം രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണോ എ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജ​ന​കീ​യ സ​മ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ഫ​ണ്ട് വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ട് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി മൊ​ഗ്രാ​ൽ പു​ത്തൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ൻ​വ​ർ ക​ട​വ​ത്തും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹി​മാ​ൻ എ​രി​യാ​ലും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

