Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right"കാ​സ​ർ​കോ​ട്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 11:21 AM IST

    "കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ പീ​പ്ൾ വി​ത്ത് ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് സെ​ന്റ​ർ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം'

    text_fields
    bookmark_border
    press meet
    cancel
    camera_alt

    ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട്, സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പ്ര​ജേ​ഷ് സെ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    ദോ​ഹ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​വും ഉ​ന്ന​മ​ന​വും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കാ​സ​ർ​കോ​ട് മ​ടി​ക്കൈ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഫോ​ർ പീ​പ്ൾ വി​ത്ത് ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് പ​ദ്ധ​തി (ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി) ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ജീ​ഷ്യ​നും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി -ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ട്. 30 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, പ​രി​ശീ​ല​നം, സ്വ​ത​ന്ത്ര ജീ​വി​തം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​യി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഐ.​ഐ.​പി.​ഡി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം 2026ന്റെ ​തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മാ​കു​മെ​ന്നും 2027 അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എം​ക്യൂ​ബ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത​വും ഇ​ന്ദ്ര​ജാ​ല​വും മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വ​ക്റ​യി​ലെ ഡ​ൽ​ഹി പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മു​തു​കാ​ടി​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​തു​ൽ ന​റു​ക​ര, ശ്വേ​ത അ​ശോ​ക്, വി​ഷ്ണു അ​ശോ​ക്, ദി​വ്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഗീ​ത​വും മെ​ല​ഡി​യും കൂ​ടാ​തെ, കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യും ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ ഫാ​ത്തി​മ അ​ൻ​ഷി, ആ​ദി​ത്യ സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പ്ര​ജേ​ഷ് സെ​ൻ, ഇ​വ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ മൊ​യ്തീ​ൻ, ഷം​സീ​ർ ഹം​സ, നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, സി​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ്, അ​നു​ജ ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsQatar Newspeople with disabilitiesKasargod
    News Summary - Kasargod International Institute for People with Disabilities Center first phase next year
    Similar News
    Next Story
    X