Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:30 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:30 AM IST

    ഖ​ൽ​ബി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ 2.0 -അ​ലോ​ഷി പാ​ടു​ന്നു: പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഖ​ൽ​ബി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ 2.0 -അ​ലോ​ഷി പാ​ടു​ന്നു: പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ഖ​ൽ​ബി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ 2.0 -അ​ലോ​ഷി പാ​ടു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്കാ​രു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കു​വാ​ഖി​ന്റെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്നു. ഖ​ൽ​ബി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ 2.0 -അ​ലോ​ഷി പാ​ടു​ന്നു എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​നു വൈ​കീ​ട്ട് ന്യൂ ​ഐ​ഡി​യ​ൽ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​ൻ അ​ലോ​ഷി​യു​ടെ സം​ഗീ​ത നി​ശ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം.

    റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം 98.6 എ​ഫ്.​എം ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, കു​വാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് അ​ബു, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ജി​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ആ​ന​ന്ദ​ജ​ൻ, ആ​ർ.​ജെ സൂ​ര​ജ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​തീ​ഷ് മാ​ത്രാ​ട​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, സ്മൈ​ൽ കു​വാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ജ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:Qatar NewsPoster Releasekannurgulfnewsmalayalam
