Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right‘കല്യാണസൗഗന്ധികം’...
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:08 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:08 AM IST

    ‘കല്യാണസൗഗന്ധികം’ കഥകളി ഡിസംബർ നാലിന്

    text_fields
    bookmark_border
    ‘കല്യാണസൗഗന്ധികം’ കഥകളി ഡിസംബർ നാലിന്
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ദൃ​ശ്യ​ക​ലാ​രൂ​പ​മാ​യ ക​ഥ​ക​ളി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​ര​ങ്ങി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ൺ​ഡേ ക്ല​ബും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റും അ​ങ്ക​മാ​ലി ക​ഥ​ക​ളി ക്ല​ബി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴു മു​ത​ൽ ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക​ഹാ​ളി​ൽ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    ക​ഥ​ക​ളി പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കും, പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലു​ള്ള​വ​ൾ​ക്കും ക​ഥ​ക​ളി ക​ലാ​രൂ​പ​ത്തെ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നു​മാ​യു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘ക​ല്യാ​ണ സൗ​ഗ​ന്ധി​കം’ എ​ന്ന ക​ഥ​യു​മാ​യി ക​ഥ​ക​ളി​യി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം നേ​ടി​യ അ​ങ്ക​മാ​ലി ക​ഥ​ക​ളി ക്ല​ബി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ പ​ത്തി​ലേ​റെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ര​ങ്ങി​ലും പി​ന്ന​ണി​യി​ലു​മാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newskathakaliDecembergulf
    News Summary - ‘Kalyana Saugandhikam’ Kathakali to be staged on December 4
    Similar News
    Next Story
    X