ഖത്തറിൽ കഹ്റമയുടെ വൈദ്യുതി മിതോപയോഗ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു

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Posted Ondate_range 14 Jun 2026 2:00 PM IST
Updated Ondate_range 14 Jun 2026 2:00 PM IST
ഖത്തറിൽ കഹ്റമയുടെ വൈദ്യുതി മിതോപയോഗ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചുtext_fields
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News Summary - Kahramaa launches electricity efficiency awareness campaign in Qatar
ദോഹ: ‘ഇത് നിലനിൽക്കണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു’ പ്രമേയത്തിൽ ഖത്തർ ജനറൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി & വാട്ടർ കോർപറേഷൻ (കഹ്റമ) വൈദ്യുതി മിതോപയോഗ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു.
വേനൽക്കാലത്ത് എയർകണ്ടീഷണിങ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ തീവ്രമായ ഉപയോഗവും വിഭവങ്ങളിലെ വർധിച്ച ആവശ്യവും മൂലം വൈദ്യുതി-ജല ഉപഭോഗത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടാകുന്നു. ഇത് വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ അധിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കുറക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2026 വരെ മൂന്ന് മാസക്കാലമാണ് കാമ്പയിൻ. പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തും.
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