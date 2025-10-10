Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 10:00 AM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഡേ​റ്റ ബേ​സ് അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഹ്‌​റ​മ

    ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം റീ​ഡി​ങ് മീ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ. 70 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത
    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഡേ​റ്റ ബേ​സ് അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഹ്‌​റ​മ
    ​ദോ​ഹ: ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നും പൊ​തു സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഡേ​റ്റ ബേ​സ് അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി ഖ​ത്ത​ർ ജ​ല വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് ക​ഹ്റ​മ അ​റി​യി​ച്ചു. ​

    ഈ ​പ്രോ​ജ​ക്റ്റി​ലൂ​ടെ ഒ​മ്പ​ത് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം റീ​ഡി​ങ് മീ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​നും 70 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ കൃ​ത്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടാ​തെ, 13,000ത്തി​ല​ധി​കം സ​ർ​വി​സ് ബോ​ക്സു​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​വും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഡേ​റ്റ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്ത പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ കൃ​ത്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. കേ​ടാ​യ കേ​ബി​ൾ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ഹ്‌​റ​മ​യു​ടെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ല-​വൈ​ദ്യു​തി വി​ത​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്മാ​ർ​ട്ട് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ന​യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​ഹ്‌​റ​മ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്.

    ജ​ല-​വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ​യും മൂ​ന്നാ​മ​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പാ​ത​യി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് ക​ഹ്‌​റ​മ അ​റി​യി​ച്ചു.

