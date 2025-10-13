Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 12:57 PM IST

    സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി 98 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ഹ്റ​മാ

    2021ലാ​ണ് -വൈ​ദ്യു​തി -ജ​ല സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്
    ദോ​ഹ: ജ​ല -വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പാ​യ ക​ഹ്‌​റ​മാ യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം. 2021ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി-​ജ​ല സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് 98 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​താ​യി ക​ഹ്റ​മാ അ​റി​യി​ച്ചു. മാ​നു​വ​ൽ മീ​റ്റ​ർ റീ​ഡി​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന് സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ്. സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഹ്‌​റ​മാ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, കൃ​ത്യ​ത, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗം സെ​ന്റ​ർ മേ​ധാ​വി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ഫാ​ഫ് അ​ൽ ശി​റാ​വി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ, എ​ല്ലാ മാ​സ​വും വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി വൈ​ദ്യു​തി- ജ​ല ഉ​പ​ഭോ​ഗം നേ​രി​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ​തി​വ്. സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ റീ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വ​യ​ർ​ലെ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ലൂ​ടെ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക്കാ​യി കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ ടി.​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. 2021ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ക​ഹ്‌​റ​മാ​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി, വി​ശാ​ല​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    പ്ര​ധാ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സി​സ്റ്റം വ​ഴി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യാ​നും അ​തു​വ​ഴി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഫീ​ൽ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചെ​ല​വ് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ കു​റ​ക്കാ​മെ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളി​ൽ പെ​ടു​ന്നു. വൈ​ദ്യു​തി​യും വെ​ള്ള​വും പാ​ഴാ​യി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ഗ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ ഏ​ത് സ​മ​യ​വും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും സ്​​മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ സം​വി​ധാ​നം സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ജ​ല-​വൈ​ദ്യു​ത ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ട്രാ​ക്കി​ങ്, ത​ക​രാ​റു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി ചെ​ല​വി​ല്ലാ​തെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ൽ, പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി കൈ​മാ​റ്റം, വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി​ല്ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാം. ഇ​തു​വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ജ​ല-​വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​ഭോ​ഗം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. എ​ല്ലാ സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​റു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ കൃ​ത്യ​മാ​യ മീ​റ്റ​ർ റീ​ഡി​ങ്ങു​ക​ൾ, ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ബി​ല്ലി​ങ് എ​ന്നി​വ സാ​ധ്യ​മാ​കു​ന്നു.

    ​ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ഹ്‌​റാ​മാ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​ന വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കോ​ൺ​ടാ​ക്റ്റ് സെ​ന്റ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ളു​ക​ൾ, വാ​ട്ട്‌​സ്ആ​പ്, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് വോ​യ്‌​സ് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ക​ഹ്‌​റ​മാ 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ ‘ബി ​സോ​ളാ​ർ’ സേ​വ​ന​വും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് വീ​ടി​നു മു​ക​ളി​ൽ സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. അ​ധി​ക​മു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ഗ്രി​ഡി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​നും അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം, കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പ്ലാ​നി​ങ് എ​ന്നി​വ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാം. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന​യും ന​ഗ​ര​മേ​ഖ​ല വി​ക​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ലം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും, അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ രീ​തി​ക​ളും തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും, ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ക​ഹ്‌​റ​മാ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    സാ​​ങ്കേ​തി​ക​ത​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഊ​ർ​ജ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രു​ക​യാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ക്കും ഊ​ർ​ജ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത്​ അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഒ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി ക​ഹ്‌​റ​മാ​യു​ടെ സ്മാ​ർ​ട്ട് മീ​റ്റ​ർ പ​ദ്ധ​തി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു.

