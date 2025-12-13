Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ജം​ബോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സി​ന്റെ പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം സ്റ്റോ​ർ ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    ജം​ബോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സി​ന്റെ പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം സ്റ്റോ​ർ ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ജം​ബോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സി​ന്റെ പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം സ്റ്റോ​ർ

    ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സ​സ് റീ​ട്ടെ​യി​ല​റാ​യ ജം​ബോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് മ​ർ​ഖി​യ സ്ട്രീ​റ്റി​ലെ ത​വാ​ർ മാ​ളി​ൽ പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം സ്റ്റോ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ സ്റ്റോ​റി​ൽ ടി.​വി, സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ഫോ​ണു​ക​ൾ, ലാ​പ്‌​ടോ​പ്പു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​വൈ​സ​സ് തു​ട​ങ്ങി മി​ക​ച്ച​തും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ഫ്‌​ലൈ​ൻ, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം സ്റ്റോ​റി​ൽ ഓ​മ്‌​നി​ചാ​ന​ൽ (Omnichannel) ഷോ​പ്പി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, സ്റ്റോ​റി​നു​ള്ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ഞ്ച് ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ js.qa/Jumbosouq.comൽ​നി​ന്ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ബ്രൗ​സ് ചെ​യ്യാ​നും താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യാ​നും നേ​രി​ട്ട് ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്റ്റോ​റി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ജം​ബോ​സൂ​ഖ് വ​ഴി ഓ​ർ​ഡ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ത​വാ​ർ മാ​ളി​ലെ ജം​ബോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സി​ന്റെ പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം സ്റ്റോ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് റീ​ട്ടെ​യി​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് ​ജം​ബോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഏ​കീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ത​വാ​ർ മാ​ളി​ലെ പു​തി​യ പ്രീ​മി​യം സ്റ്റോ​റെ​ന്ന് ​ജം​ബോ ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യും ഇ​ല്ലാ​തെ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​മ്‌​നി​ചാ​ന​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോം അ​ത് കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഈ ​സ്റ്റോ​ർ ഖ​ത്ത​റി​ലെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. പു​തി​യ ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റി​ൽ എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സേ​വ​നം, ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ൽ​പ​നാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് മി​ക​ച്ച മൂ​ല്യ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി​യും ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ജം​ബോ​യു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Jumbo Electronics' new premium store opens at Tawar Mall
