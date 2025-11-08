Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:39 AM IST

    ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ടോ​റ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു

    ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ടോ​റ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു
    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് വി​പ​ണ​ന രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ടോ​റ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, സ്മാ​ർ​ട്ട് ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ വി​പ​ണ​ന രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ​ക്കും ലൈ​ഫ്സ്റ്റൈ​ൽ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ​ക്കും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ടോ​റ​സു​മാ​യി ഒ​ന്നി​ക്കു​ന്നു. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ലൈ​ഫ്‌​സ്‌​റ്റൈ​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ടോ​റ​സ് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​ന്ത​രം പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ക​ച്ച ഡി​സൈ​ൻ, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡാ​ണ് ടോ​റ​സ്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ടോ​റ​സി​ന്റെ എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ട്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് സ്മാ​ർ​ട്ട്‌​ഫോ​ൺ കേ​സു​ക​ൾ, ഡ​യ​മ​ണ്ട് സ്‌​ക്രീ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്‌​ട​റു​ക​ൾ, Coolify എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ണ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ടോ​റ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യാ​ണ്. ടോ​റ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, Jumbosouq ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം (www.jumbosouq.com / www.js.qa), ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് റീ​ട്ടെ​യി​ല​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ വ​ഴി ല​ഭ്യ​മാ​കും.

