    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 11:41 AM IST

    ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ

    ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ
    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ഹോം ​അ​പ്ലി​യ​ൻ​സ് രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ, എ​ക്സ് ക്ലൂ​സി​വ് ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ഈ ​പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ​തും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​വ​ചി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​തും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ജം​ബോ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    എ​ൽ.​ജി, ജെ.​ബി.​എ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്രീ​മി​യം ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സു​ക​ൾ​ക്കും ഹോം ​അ​പ്ല​യ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്കും 25 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വ് മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം 500 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി റി​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ കി​ഴി​വു​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മെ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സി​നും അ​പ്ല​യ​ൻ​സു​ക​ൾ​ക്കും മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം വ​രെ വാ​റ​ന്റി ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ ബാ​ങ്കു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 12 മാ​സം വ​രെ​യു​ള്ള ത​വ​ണ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ മൂ​ല്യ​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വും എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൗ​ത്യം ജം​ബോ മെ​ഗാ പ്ര​മോ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സാ​ജി​ദ് ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ലൈ​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യ ജം​ബോ, ഗു​ണ​മേ​ന്മ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​തൃ​പ്തി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സി.​വി. റ​പ്പാ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഖ​ത്ത​റി​ലെ 13 ജം​ബോ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലോ www.jumbosouq.com വ​ഴി​യോ ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്താം.

