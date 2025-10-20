Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 11:04 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 11:04 AM IST

    ജു​ബൈ​ലി​ലെ തീപിടിത്തം: തീ​യ​ണ​ച്ച​വ​രെ സൗദി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു

    Symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ജു​ബൈ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഒ​രു വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ ​അ​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ധീ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ജാ​ബ​ർ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ സാ​ലി​മി​നെ​യും മം​ദൂ​ഹ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​ല​ഫി​നെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ അ​മീ​ർ പ്രി​ൻ​സ് സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ഫി​സി​ൽ വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങ്. ര​ണ്ടു പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തെ​യും അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​ഇ​ഫ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ധൈ​ര്യം, അ​വ​ബോ​ധം, ധീ​ര​ത എ​ന്നി​വ​യെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​വെ​ന്നും ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ത്യാ​ഗ​വും ദാ​ന​ശീ​ല​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ത​ന​താ​യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ട് കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ജു​ബൈ​ലി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തീ ​പ​ട​രു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് യാ​തൊ​രു നാ​ശ​ന​ഷ്ട​വു​മി​ല്ലാ​തെ അ​ത് അ​ണ​യ്ക്കാ​ൻ ഈ ​ര​ണ്ടു പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും സാ​ധി​ച്ചു.

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ മാ​ജി​ദ് അ​ൽ മൊ​സാ​ൻ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ആ​ദ​ര​വി​ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ അ​മീ​റി​നോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും പൗ​ര​ന്മാ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള കൂ​റും സ്നേ​ഹ​വും അ​ർ​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ദേ​ശീ​യ ക​ർ​ത്ത​വ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:jubailQatarFire fighters
    News Summary - Jubail fire: Saudi Arabia congratulated firefighters
