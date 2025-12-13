Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഇ​റാ​ഖി​നെ വീ​ഴ്ത്തി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:10 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:10 PM IST

    ഇ​റാ​ഖി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ജോ​ർ​ഡ​ൻ സെ​മി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ലു​ത​വ​ണ അ​റ​ബ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രായ ഇ​റാ​ഖി​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​നാണ് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്
    ഇ​റാ​ഖി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ജോ​ർ​ഡ​ൻ സെ​മി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഇറാഖിനെതിരെ പെനാൽറ്റിയിൽ ഗോൾ നേടിയ ജോർഡന്റെ അലി ഒൽവാനെ സഹതാരം

    ഒദ് ഫഖൗറി അഭിനന്ദിക്കുന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ക​രു​ത്ത​രും നാ​ല് ത​വ​ണ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രു​മാ​യ ഇ​റാ​ഖി​നെ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി ജോ​ർ​ഡ​ൻ സെ​മി​യി​ൽ. ഒ​ടു​ക്കം വ​രെ ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​രു​ത്തു​റ്റ പ്ര​തി​രോ​ധ​വും കൃ​ത്യ​ത​യാ​ർ​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് ഇ​റാ​ഖി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം മി​ക​ച്ച ഫോ​മി​ലു​ള്ള ജോ​ർ​ഡാ​ൻ പ​രാ​ജ​യ​മ​റി​യാ​തെ കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ, ഈ​ജി​പ്ത്, കു​വൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രെ കീ​ഴ​ട​ക്കി ഗ്രൂ​പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യാ​ണ് ജോ​ർ​ഡ​ൻ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ളി​യു​ടെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും പി​രി​യു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന്റെ ലീ​ഡ് ജോ​ർ​ഡ​ൻ നേ​ടി. ഗോ​ൾ ബോ​ക്സി​ൽ​വെ​ച്ച് ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ മു​സ്ത​ഫ സ​അ​ദൂ​ന് പെ​നാ​ൽ​റ്റി വി​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ല​ഭി​ച്ച അ​വ​സ​രം മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് അ​ലി ഒ​ൽ​വാ​ൻ 41ാം മി​നി​റ്റി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ഗോ​ൾ നേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ശൈ​ലി പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്താ​ണ് ഇ​റാ​ഖ് ക​ളി​ച്ച​ത്. അ​ക്കം ഹാ​ഷിം, അ​ഹ​മ​ദ് ഹ​സ​ൻ, അ​ലി ജാ​സിം എ​ന്നി​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ഫ​ല​മാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​മൊ​രു​ക്കി ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തെ ത​ട​ഞ്ഞ ജോ​ർ​ഡ​ൻ, കി​ട്ടു​ന്ന അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് ആ​ക്ര​മ​ണ​വും ന​ട​ത്തി.മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​നി​ല ഗോ​ളി​നാ​യി ഇ​റാ​ഖ് സ​ർ​വ​ശ​ക്തി​യു​മെ​ടു​ത്ത് പോ​രാ​ടി.

    ജോ​ർ​ഡ​ൻ ബോ​ക്സി​നു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് നി​ര​ന്ത​രം പ​ന്തെ​ത്തി​ച്ച് ഇ​റാ​ഖ് സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ, ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.ഇ​റാ​ഖി​ന്റെ മു​ന്നേ​റ്റ നി​ര​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ യ​സീ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യും ചേ​ർ​ന്ന് ത​ട​ഞ്ഞു. ര​ണ്ടാം പാ​തി​യി​ൽ പ​ന്ത​ട​ക്ക​ത്തി​ലും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും ഇ​റാ​ഖ് മി​ക​ച്ചു​നി​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഗോ​ൾ മാ​ത്രം നേ​ടാ​നാ​യി​ല്ല. ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​വി അ​റി​യാ​തെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ലെ​ത്തി​യ ജോ​ർ​ഡാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖി​നെ​തി​രെ​യും വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്. സെ​മി​യി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iraqjordangulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Jordan beats Iraq to reach semis
    Similar News
    Next Story
    X