    Posted On
    date_range 30 April 2026 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 11:01 AM IST

    ക​ളി​പ്പാ​ട്ട ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ഡി.​ഇ.​സി.​സി ഖ​ത്ത​ർ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് വേ​ദി​യാ​കും
    ക​ളി​പ്പാ​ട്ട ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    ദോ​ഹ: വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷി​ക്കാ​നും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ക്യു.​ടി.​എ​ഫ്) വീ​ണ്ടു​മെ​ത്തു​ന്നു. ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 31 വ​രെ ദോ​ഹ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ (ഡി.​ഇ.​സി.​സി) ക​ളി​പ്പാ​ട്ട ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കും.

    നാ​ല് ഹാ​ളു​ക​ളി​ലാ​യി 22,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ വേ​ദി​യാ​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ടോ​യ് ഫെ​സ്റ്റ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​സി​റ്റ് ഖ​ത്ത​ർ 'ഹാ​ല സ​മ്മ​ർ' കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, സ്‌​പെ​യ്‌ സ്‌​ടൂ​ൺ ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര ക​ളി​പ്പാ​ട്ട ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും.

    പ്രീ -​സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ, കൗ​മാ​ര​ക്കാ​ർ, യു​വാ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ തീം ​സോ​ണു​ക​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ലൈ​വ് ഷോ​ക​ൾ, വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ന്റ​റാ​ക്റ്റീ​വ് ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

