Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 10:14 AM IST

    ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    പെ​ർ​ഫെ​ക്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ർ ലീ​ഗ് സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ -3 ന്റെ ​ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: പെ​ർ​ഫെ​ക്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​ലീ​ഗ് സെ​വ​ൻ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ -3 ന്റെ ​ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ബ്രി​ല്യ​ന്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി എ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പി.​എ​ഫ്.​സി സാ​ര​ഥി റ​ഷീ​ദ് ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ല്ലൂ​രി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​മീ​ൻ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, ഇ​ല്യാ​സ്, ബാ​ക്കി​ർ, ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, അ​മീ​ർ അ​ലി, വി.​വി. ഷ​ഫീ​ഖ്, ജാ​ബി​ർ കീ​ഴു​പ​റ​മ്പ്, യാ​സീ​ൻ, മ​നാ​ഫ്, ശാ​ഫി, എ.​എം. ഷാ​ക്കി​ർ, മു​നീ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 7, 14 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​റു ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി അ​റു​പ​തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഖ​ത്ത​റി​ൽ താ​മ​സ​ക്കാ​രാ​യ ക​ളി​ക്കാ​രെ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​റാ​നി സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​മ​ണി മു​ത​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Qatar NewsJersey Releasegulf news malayalam
    News Summary - Jersey release
