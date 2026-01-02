Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    2026 ജ​നു​വ​രി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​പ്പേ​റി​യ മാ​സം

    2026 ജ​നു​വ​രി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​പ്പേ​റി​യ മാ​സം
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ശീ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം മാ​സ​മാ​യ ജ​നു​വ​രി, ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മാ​സ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ജ​നു​വ​രി​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​തി​ദി​ന താ​പ​നി​ല 17.7C ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു. മാ​സ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം വാ​ര​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റും ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ്ദ​വും രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്കും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ, ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ അ​തി​രാ​വി​ലെ ക​ടു​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - January 2026 is the coldest month in Qatar this year
