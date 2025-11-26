Begin typing your search above and press return to search.
    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​രം ജ​ലീ​ലി​യോ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി

    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​രം ജ​ലീ​ലി​യോ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി
    സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​രം ജ​ലീ​ലി​യോ​ക്ക് എ​സ്. ഹ​രീ​ഷ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: സം​സ്‌​കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ 12ാമ​ത് സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​രം ജ​ലീ​ലി​യോ​ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഐ.​സി.​സി അ​ശോ​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് പ്ര​ശ​സ്‌​ത ചെ​റു​ക​ഥാ​കൃ​ത്തും നോ​വ​ലി​സ്റ്റും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കാ​ര​നും സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വു​മാ​യ എ​സ്. ഹ​രീ​ഷ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    50,000 രൂ​പ​യും ശി​ൽ​പ​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പു​ര​സ്കാ​രം. ‘ടി​നി​റ്റെ​സ്’ എ​ന്ന ചെ​റു​ക​ഥ​യാ​ണ് ജ​ലീ​ലി​യോ​യെ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന​ർ​ഹ​യാ​ക്കി​യ​ത്. 2004 മു​ത​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യും ബ​ഹ്റൈ​നി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ദി​ന​പ​ത്ര​മാ​യ ‘ദ ​ഡെ​യി​ലി ട്രി​ബ്യൂ​ണി’​ലും ‘ഡി​സൈ​ൻ​ഡ് ക്രീ​യേ​റ്റി​വ് സൊ​യ​ലൂ​ഷ​ൻ​സി’​ലും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ജ​ലീ​ലി​യോ മ​യ്യ​ഴി​ക്ക​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​ള​വി​ല​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ആ​നു​കാ​ലി​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഥ​ക​ളും, ഡി.​സി ബു​ക്സി​ലൂ​ടെ ‘റം​ഗൂ​ൺ സ്രാ​പ്’ എ​ന്ന നോ​വ​ലും ഇ​തി​ന​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച 76ല​ധി​കം ചെ​റു​ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. പ്ര​ശ​സ്ത ക​ഥാ​കാ​ര​നും നോ​വ​ലി​സ്റ്റും സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി ജേ​താ​വു​മാ​യ അ​ശോ​ക​ൻ ചെ​രു​വി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും പ്ര​മു​ഖ ചെ​റു​ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ അ​ഷ്ട​മൂ​ർ​ത്തി​യും എ​സ്. സി​ത്താ​ര​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​ട്ടു​ള്ള സ​മി​തി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം നി​ർ​ണ​യി​ച്ച​ത്. സം​സ്‌​കൃ​തി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശി​ഹാ​ബ് തൂ​ണേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​നാ​ഥ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്. ഹ​രീ​ഷ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ര​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ക​ഥാ​കൃ​ത്തു​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യി ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ന്റെ പേ​രി​ലു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​രം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ശ്രീ​രാ​മ​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത ത​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഹ​രീ​ഷ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വ് ജ​ലീ​ലി​യോ മ​റു​പ​ടി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വ​നി​ത വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജെ​സി​ത ചി​ന്ദു​രാ​ജ് സ​ന്നി​ഹി​ത​യാ​യി​രു​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ 2014 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ സി.​വി. ശ്രീ​രാ​മ​ൻ സാ​ഹി​ത്യ​പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ക​ഥ​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​രം എ​സ്. ഹ​രീ​ഷ് ജ​ലീ​ലി​യോ​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു. പ്ര​ശ​സ്ത കാ​ഥി​ക​ൻ സ​ത്യ​നും സം​ഘ​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഉ​റൂ​ബി​ന്റെ സു​ന്ദ​രി​ക​ളും സു​ന്ദ​ര​ന്മാ​രും എ​ന്ന ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗ​വും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

