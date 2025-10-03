Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 11:21 AM IST

    ​ഐവൻ നാലാമത് സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

    ​ഐവൻ നാലാമത് സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഐ.​ബി.​പി.​സി വി​മ​ൻ​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​ന സെ​ഷ​നി​ൽ

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: വി​മ​ൻ​സ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ​യും സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി ഐ.​ബി.​പി.​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​മ​ൻ​സ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് (ഐ​വ​ൻ) നാ​ലാ​മ​ത് സെ​ഷ​ൻ 'ചി​ന്ത​ക​ളും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു' എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ക​രാ​യ സ​ലീ​ന കൂ​ളോ​ത്ത്, പൂ​ർ​ണി​മ മു​ള്ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 50ാമ​ത് പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഐ.​ബി.​പി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 50 പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ഒ​രു സം​ഖ്യ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും സ്ഥി​ര​ത​യു​ടെ​യും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഐ.​ബി.​പി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹാ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്, അ​റി​വ് പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ൽ, ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സം​രം​ഭം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ ബി​സി​ന​സ്, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സം, സാം​സ്കാ​രി​ക വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ആ​ൻ​ഡ് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ.

    TAGS:Qatar NewsIvangulf news malayalam
