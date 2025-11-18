Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:59 AM IST

    ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റി​യാ​ദ ക​പ്പ്; ഓ​ർ​ബി​റ്റ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റി​യാ​ദ ക​പ്പ്; ഓ​ർ​ബി​റ്റ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റി​യാ​ദ ക​പ്പി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഓ​ർ​ബി​റ്റ് എ​ഫ്.​സി

    ദോ​ഹ: വാ​ഖ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റി​യാ​ദ ക​പ്പ് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​രു​ത്ത​രാ​യ മേ​റ്റ്സ് ഖ​ത്ത​റി​നെ ര​ണ്ടി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഓ​ർ​ബി​റ്റ് എ​ഫ്.​സി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ദോ​ഹ​യി​ലെ ജെം​സ് സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 14 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. കാ​ണി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി. അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ലെ കാ​യി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ക്ബ​ർ ടി.​പി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ന​വാ​സ് ബാ​വ, ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സ്ഥാ​പ​ക പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ഷ്ഹൂ​ദ് തി​രു​ത്തി​യാ​ട്, ചാ​ലി​യാ​ർ ദോ​ഹ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​ടി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ബി​ഖ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ടി.​കെ. സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​മീ​ർ മ​ണ്ണ​റോ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ദോ​ഹ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ കാ​ൽ​പ​ന്ത് ക​ളി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്ര​മോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ബാ​സ് ഊ​ട്ടി, നി​സ്താ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ജെ.​എം, ദോ​ഹ അ​ലി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ഫ്രൈ​ഡേ, ഹ​സ്സ​ൻ ചാ​ലാ​ട്, സ​ലീം മേ​റ്റ്സ് എ​ന്നി​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ശി​ശു​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​ൻ റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യി വാ​ഖി​ന്റെ കു​ട്ടി​ക​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത് കൗ​തു​കം നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ.​എം.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ, റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഷ​ഫീ​ഖ്, ഈ​സാ​ക്ക​യു​ടെ മ​രു​മ​ക​ൻ ആ​സാ​ദ്, മാ​ത്യു തോ​മ​സ്, ജോ​ൺ​സ​ൺ ആ​ൻ​ഡ് ജോ​ൺ​സ​ൺ സാ​ര​ഥി മ​ണി, കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​വാ​ദ് വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ഡോം ​ഖ​ത്ത​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൂ​സ താ​നൂ​ർ, അ​സീ​സ് പു​റാ​യി​ൽ, ഡോ. ​ലി​യാ​ക്ക​ത്ത​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു.ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഓ​ർ​ബി​റ്റ് എ​ഫ്.​സി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹം​സ യൂ​സു​ഫ് ട്രോ​ഫി കൈ​മാ​റി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റാ​ഷി​ൽ പി.​വി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​ശി​ഖ് പി.​സി, വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ് കാ​മ​ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മേ​ള​ക്ക് വാ​ഖ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രും വാ​ഖ് വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​വും കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗ​വും സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ യൂ​സു​ഫ് മം​ദാ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ക്യു.​എ​ഫ്.​എ അം​ഗീ​കൃ​ത റ​ഫ​റി​മാ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

