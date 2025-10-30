Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 12:25 PM IST

    ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റ​യാ​ദ ക​പ്പ് ടൈ​റ്റി​ൽ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റ​യാ​ദ ക​പ്പ് ടൈ​റ്റി​ൽ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റ​യാ​ദ ക​പ്പ് സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ടൈ​റ്റി​ൽ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ കാ​യി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന പ​രേ​ത​നാ​യ ഈ​സ​ക്ക​യു​ടെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം വാ​ഴ​ക്കാ​ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (വാ​ഖ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന "ഈ​സ​ക്ക മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വാ​ഖ് റ​യാ​ദ ക​പ്പ്" സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ടൈ​റ്റ​ൽ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന വാ​ഖ്, ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ജെം​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ റ​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ക്ബ​ർ ടി.​പി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ടി.​കെ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. റ​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഷ​ഫീ​ഖ്, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷി​ൽ പി.​വി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റ​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, വാ​ഖ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​മീ​ർ മ​ണ്ണ​റോ​ട്ട്, ജൈ​സ​ൽ, പി.​സി. ആ​ഷി​ക്, പി.​എം. ഷ​ബീ​റ​ലി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കാ​മ​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ടി.​കെ. ഖ​യ്യൂം, സി. ​ലി​നീ​ഷ്, ന​വാ​ബ് ഹു​സൈ​ൻ, നൗ​ഫ​ൽ എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Qatar NewsLogo releasegulf news malayalam
    News Summary - Issaquah Memorial Wakh Riyad Cup title logo unveiled
    Similar News
    Next Story
    X